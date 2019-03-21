Что будет, если вовремя не заменить в машине тот или иной фильтр

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

На относительно свежих машинах масляный фильтр, как правило, меняется раз в 10 000—15 000 км вместе с самой смазкой. Владельцам глубоко подержанных автомобилей с пробегом более 150 000 км производители рекомендуют обновлять его почаще — каждые 7500−10 000 км, поскольку к этому времени двигатель изнутри уже сильно «запачкан».

Что будет, если перестать следить за масляным фильтром? Он забьется грязью, начнет препятствовать циркуляции смазки, и «движок», что логично, заклинит. Альтернативный вариант развития событий: многократно повысится нагрузка на движущиеся элементы мотора, раньше срока выйдут из строя прокладки и сальники, искривятся поверхности блока цилиндров… В общем, тоже капиталка.

Добавим, что имеет смысл махнуть масляный фильтр внепланово, если мотор стал часто перегреваться или его мощность ощутимо снизилась.