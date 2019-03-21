Что будет, если вовремя не заменить в машине тот или иной фильтр

Многие автовладельцы предпочитают проводить регламентное техобслуживание своей «ласточки» именно по весне, и тому есть свои разумные причины. Тем, кто как раз таки готовится к плановому ТО, будет не лишним вспомнить, какие в машине есть фильтры, и как часто их следует менять. Полный гид по фильтрующим элементам — в материале портала «АвтоВзгляд».
На относительно свежих машинах масляный фильтр, как правило, меняется раз в 10 000—15 000 км вместе с самой смазкой. Владельцам глубоко подержанных автомобилей с пробегом более 150 000 км производители рекомендуют обновлять его почаще — каждые 7500−10 000 км, поскольку к этому времени двигатель изнутри уже сильно «запачкан».
Что будет, если перестать следить за масляным фильтром? Он забьется грязью, начнет препятствовать циркуляции смазки, и «движок», что логично, заклинит. Альтернативный вариант развития событий: многократно повысится нагрузка на движущиеся элементы мотора, раньше срока выйдут из строя прокладки и сальники, искривятся поверхности блока цилиндров… В общем, тоже капиталка.
Добавим, что имеет смысл махнуть масляный фильтр внепланово, если мотор стал часто перегреваться или его мощность ощутимо снизилась.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Помимо масляного, на каждом ТО — то есть через 10 000—15 000 км — желательно менять и воздушный фильтр двигателя. Особое внимание этому расходнику следует уделить тем, кто часто эксплуатирует автомобиль в условиях пыльных и песчаных дорог. И вы входите в их число? Тогда старайтесь соблюдать интервал обновления воздушного фильтра в 10 000 км.
Игнорирование процедуры чревато в большинстве случаев «прыжками» оборотов двигателя на холостых (нехватка кислорода) и — опять же — снижением мощности. Особо «везучие» водители могут нарваться и на серьезный ремонт силового агрегата. Особенно, если расходник, накопивший в себе слишком много твердых частиц, неожиданно порвется.
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР (ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА)
Чуть реже — примерно через ТО — нужно менять салонный фильтр, предотвращающий попадание в машину с улицы пыли. Также его следует обновлять при появлении неприятного запаха в автомобиле, быстром загрязнении передней панели или запотевании стекол. Не пренебрегайте процедурой! И ладно пластиковые поверхности от сырости скорее придут в непригодность, главное — вам и вашим детям придется дышать гадостью.
С топливным фильтром не все так однозначно, как с другими. Интервалы замены этого элемента разными производителями регламентируются по разному. Одни — советуют обновлять его раз в 40 000—50 000 км, другие — через каждые 100 000 км, у третьих — он и вовсе рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Как бы там ни было, а следить за ним необходимо, ведь забитый фильтр серьезно «нагружает» топливный насос. Троящий мотор и потеря мощности — вот, что вас ждет, если не будете соблюдать сроки обслуживания системы.
Не стоит надолго откладывать замену топливного фильтра, когда автомобиль плохо заводится или не заводится вовсе. Самопроизвольные отключения двигателя на холостых (или реже в движении) также являются причиной для покупки нового расходника. И, конечно, прислушивайтесь к работе бензонасоса: как только уровень его шума ощутимо повысится, отправляйтесь на сервис.