Mitsubishi L200 переродился в очень внедорожной версии

В первую очередь стоит отметить, что Mitsubishi L200 Absolute обзавелся усиленной рамной конструкцией. Кроме того, автомобиль подрос за счет увеличенного аж на 5 см дорожного просвета (до 27 см), и расширенной колеи. На крыше появилась грузовая платформа с встроенными светодиодными «люстрами».

Новинка, «обутая» во внедорожную «резину», получила диски с бэдлоками и отличается серьезно расширенными колесными арками. Также авто может похвастать дополнительными защитными накладками на кузовные панели и днище.

Информацией о моторах L200 Absolute пресс-служба японского бренда не делится. Скорее всего, в силовой линейке изменений не произошло. В России «проходимец» предложен с 2,4-литровым дизельным мотором с парой вариантов форсировки: на 154 и 181 л. с. Движок работает вместе с шестискоростной «механикой» или шестидиапазонной АКП и системой полного привода.

Triton в свежей версии, повторимся, пока выступает в качестве концепткара, и пойдет ли он в серию зависит от реакции и интереса, поклонники марки к необычному пикапу.