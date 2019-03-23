Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: хороший мужик, но не орел

Сегодня российская линейка Mitsubishi включает только внедорожники и кроссоверы, большинство из которых могут похвастаться достойнейшей репутацией. Еще в форме моложавые старички Pajero, не растерял своего молодцеватого запала работящий L200, а практичный и вместительный Outlander по-прежнему готов служить надежным подспорьем в семейном хозяйстве. Про ASX можно было бы промолчать, но год назад японцы разбавили свой российский модельный ряд новым кроссовером Eclipse Cross, который пришел ему на подмогу.
Прежде всего, «новичок» привлекает к себе внимание яркой и запоминающейся внешностью. И вряд ли кто-то будет спорить с тем, что японские дизайнеры подарили машине индивидуальность, которую ни с кем не спутаешь, хотя в его граненом хищном «лице» легко узнать корпоративные черты Mitsubishi. А сзади на двери багажника красуется рассеченное стекло, придающее корме не менее агрессивный вид, чем передняя часть.
Горизонтальная перекладина напоминает спойлер, и эта деталь органично вписывается в атлетичный облик «японца», недвусмысленно намекая на его спортивные амбиции. Яркий и динамичный дизайн действительно выглядит многообещающе.
Между тем Eclipse Cross, построенный на общей платформе с Outlander и ASX, имеет аналогичный с ними размер колесной базы — 2670 мм. При этом с длиной кузова 4405 мм он на 290 мм короче «Аутлендера» и на 110 мм длиннее, чем ASX. С такими габаритами в машине предостаточно пространства на втором ряду, где, кстати, не только регулируется наклон спинки сидений (они складываются в пропорции 2:3), но и сам диван сдвигается продольно на 200 мм. Так что в этом смысле Eclipse Cross имеет явное преимущество перед многими одноклассниками. А вот объем багажного отделения у него не самый большой — 378/1159 л.
В салоне Eclipse Cross бросается в глаза особое внимание производителя к материалам отделки, что, прямо скажем, для Mitsubishi несвойственно. Конечно, речь не идет об изысканности и роскоши, но пластик в оформлении интерьера использован более добротный и мягкий, чем у собратьев. На его темном фоне четкие и выверенные линии хрома выглядят строго и дисциплинированно.
При этом апартаменты смотрятся дороже и респектабельнее, хотя многие элементы интерьера знакомы по другим моделям. К тому же хорошо заметно, что японцы провели тщательную работу над ошибками не только в отношении качества декора, но и эргономики. В Eclipse Cross очевидны преимущества водительской посадки перед тем же «Аутлендером». Создается впечатление, что диапазоны настроек кресла здесь шире, сидение удобнее, и места на капитанском мостике предостаточно.
Общение с мультимедийкой, оснащенной функционалом Apple CarPlay и Android Auto, происходит не только через семидюймовый интерактивный монитор в виде планшета, но и с помощью тачпада на центральном тоннеле. Система работает исправно, электроника не тормозит, графика на экране качественная.
На российском рынке Eclipse Cross предлагается с единственным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и бесступенчатым вариатором. На тесте портала «АвтоВзгляд» была полноприводная версия модели, и с первых метров стало понятно, что и в управлении этот автомобиль выглядит более сбалансированным на фоне своих собратьев-кроссоверов по модельному ряду.
А кроме того, Eclipse Cross порадовал динамическими характеристиками: агрегат с турбонаддувом знает свое дело, благодаря чему оборотистый «японец» срывается с места, словно ошпаренный, и по мере увеличения оборотов продолжает активно ускоряться. Запаса тяги под педалью газа предостаточно, но темперамент авто был бы еще жарче, если бы не мелкие огрехи в работе вариатора, периодически допускающего провалы на низах, и рулевого управления, которому самую малость не хватает остроты и информативности. Да и валкая подвеска не готова к откровенному драйву.
Спору нет, в обычном городском режиме кроссовер управляется великолепно — в движении он комфортен, отзывчив, обходителен и готов подарить массу удовольствия от вождения.
И все же от Eclipse Cross с его провокационной и агрессивной внешностью и горячим «сердцем» ждешь нечто большего — огня, страсти, куража, азарта. Но увы — его драйверские амбиции ограничены «спортивным костюмом» и приличной динамикой на прямой траектории…
Зато Eclipse Cross оснащен умной системой полного привода S-AWC ( Super All-Wheel Control) с тремя режимами движения. Электроника, используя комплексные данные о крутящем моменте двигателя, степени нажатия педали акселератора и скорости вращения каждого колеса, оптимизирует управление кроссовером в экстремальной ситуации и помогает водителю контролировать машину на скользком покрытии.
Как уже было сказано, на российском рынке Mitsubishi Eclipse Cross представлен с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и бесступенчатым вариатором. Базовая моноприводная версия обойдется минимум в 1 890 000 рублей, а самая дорогая 4x4 — в 2 236 000.