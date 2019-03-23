Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: хороший мужик, но не орел

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Сегодня российская линейка Mitsubishi включает только внедорожники и кроссоверы, большинство из которых могут похвастаться достойнейшей репутацией. Еще в форме моложавые старички Pajero, не растерял своего молодцеватого запала работящий L200, а практичный и вместительный Outlander по-прежнему готов служить надежным подспорьем в семейном хозяйстве. Про ASX можно было бы промолчать, но год назад японцы разбавили свой российский модельный ряд новым кроссовером Eclipse Cross, который пришел ему на подмогу.
Денис Халфин

Прежде всего, «новичок» привлекает к себе внимание яркой и запоминающейся внешностью. И вряд ли кто-то будет спорить с тем, что японские дизайнеры подарили машине индивидуальность, которую ни с кем не спутаешь, хотя в его граненом хищном «лице» легко узнать корпоративные черты Mitsubishi. А сзади на двери багажника красуется рассеченное стекло, придающее корме не менее агрессивный вид, чем передняя часть.

Горизонтальная перекладина напоминает спойлер, и эта деталь органично вписывается в атлетичный облик «японца», недвусмысленно намекая на его спортивные амбиции. Яркий и динамичный дизайн действительно выглядит многообещающе.

Между тем Eclipse Cross, построенный на общей платформе с Outlander и ASX, имеет аналогичный с ними размер колесной базы — 2670 мм. При этом с длиной кузова 4405 мм он на 290 мм короче «Аутлендера» и на 110 мм длиннее, чем ASX. С такими габаритами в машине предостаточно пространства на втором ряду, где, кстати, не только регулируется наклон спинки сидений (они складываются в пропорции 2:3), но и сам диван сдвигается продольно на 200 мм. Так что в этом смысле Eclipse Cross имеет явное преимущество перед многими одноклассниками. А вот объем багажного отделения у него не самый большой — 378/1159 л.

В салоне Eclipse Cross бросается в глаза особое внимание производителя к материалам отделки, что, прямо скажем, для Mitsubishi несвойственно. Конечно, речь не идет об изысканности и роскоши, но пластик в оформлении интерьера использован более добротный и мягкий, чем у собратьев. На его темном фоне четкие и выверенные линии хрома выглядят строго и дисциплинированно.

При этом апартаменты смотрятся дороже и респектабельнее, хотя многие элементы интерьера знакомы по другим моделям. К тому же хорошо заметно, что японцы провели тщательную работу над ошибками не только в отношении качества декора, но и эргономики. В Eclipse Cross очевидны преимущества водительской посадки перед тем же «Аутлендером». Создается впечатление, что диапазоны настроек кресла здесь шире, сидение удобнее, и места на капитанском мостике предостаточно.

Общение с мультимедийкой, оснащенной функционалом Apple CarPlay и Android Auto, происходит не только через семидюймовый интерактивный монитор в виде планшета, но и с помощью тачпада на центральном тоннеле. Система работает исправно, электроника не тормозит, графика на экране качественная.

На российском рынке Eclipse Cross предлагается с единственным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и бесступенчатым вариатором. На тесте портала «АвтоВзгляд» была полноприводная версия модели, и с первых метров стало понятно, что и в управлении этот автомобиль выглядит более сбалансированным на фоне своих собратьев-кроссоверов по модельному ряду.

А кроме того, Eclipse Cross порадовал динамическими характеристиками: агрегат с турбонаддувом знает свое дело, благодаря чему оборотистый «японец» срывается с места, словно ошпаренный, и по мере увеличения оборотов продолжает активно ускоряться. Запаса тяги под педалью газа предостаточно, но темперамент авто был бы еще жарче, если бы не мелкие огрехи в работе вариатора, периодически допускающего провалы на низах, и рулевого управления, которому самую малость не хватает остроты и информативности. Да и валкая подвеска не готова к откровенному драйву.

Спору нет, в обычном городском режиме кроссовер управляется великолепно — в движении он комфортен, отзывчив, обходителен и готов подарить массу удовольствия от вождения.

И все же от Eclipse Cross с его провокационной и агрессивной внешностью и горячим «сердцем» ждешь нечто большего — огня, страсти, куража, азарта. Но увы — его драйверские амбиции ограничены «спортивным костюмом» и приличной динамикой на прямой траектории…

Зато Eclipse Cross оснащен умной системой полного привода S-AWC ( Super All-Wheel Control) с тремя режимами движения. Электроника, используя комплексные данные о крутящем моменте двигателя, степени нажатия педали акселератора и скорости вращения каждого колеса, оптимизирует управление кроссовером в экстремальной ситуации и помогает водителю контролировать машину на скользком покрытии.

Как уже было сказано, на российском рынке Mitsubishi Eclipse Cross представлен с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и бесступенчатым вариатором. Базовая моноприводная версия обойдется минимум в 1 890 000 рублей, а самая дорогая 4x4 — в 2 236 000.

Прямо скажем, с таким ценником «японцу» будет трудновато тягаться с такими популярными одноклассниками, как Volkswagen Tiguan (от 1 499 000 ₽), KIA Sportage (от 1 374 900 ₽), Hyundai Tucson (от 1 444 000 ₽) или Mazda CX-5 (от 1 559 000 ₽).

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25 марта 2019
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