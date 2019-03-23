Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: хороший мужик, но не орел

Прежде всего, «новичок» привлекает к себе внимание яркой и запоминающейся внешностью. И вряд ли кто-то будет спорить с тем, что японские дизайнеры подарили машине индивидуальность, которую ни с кем не спутаешь, хотя в его граненом хищном «лице» легко узнать корпоративные черты Mitsubishi. А сзади на двери багажника красуется рассеченное стекло, придающее корме не менее агрессивный вид, чем передняя часть.

Горизонтальная перекладина напоминает спойлер, и эта деталь органично вписывается в атлетичный облик «японца», недвусмысленно намекая на его спортивные амбиции. Яркий и динамичный дизайн действительно выглядит многообещающе.

Между тем Eclipse Cross, построенный на общей платформе с Outlander и ASX, имеет аналогичный с ними размер колесной базы — 2670 мм. При этом с длиной кузова 4405 мм он на 290 мм короче «Аутлендера» и на 110 мм длиннее, чем ASX. С такими габаритами в машине предостаточно пространства на втором ряду, где, кстати, не только регулируется наклон спинки сидений (они складываются в пропорции 2:3), но и сам диван сдвигается продольно на 200 мм. Так что в этом смысле Eclipse Cross имеет явное преимущество перед многими одноклассниками. А вот объем багажного отделения у него не самый большой — 378/1159 л.