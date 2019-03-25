Страховщики перестали платить по ОСАГО, если ДТП случилось не по месту регистрации водителя

Как известно, стоимость полиса ОСАГО в каждом конкретном случае определяется индивидуально, ведь она зависит не только от базовых тарифов, но и от дополнительных коэффициентов, в том числе территориального. Как страховые компании «разводят» своих иногородних клиентов, используя региональный показатель, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Для начала напомним, что коэффициент территории (КТ) — это показатель, характеризующий местность использования транспортного средства. Как он определяется? Во-первых, учитывается загруженность дорог региона: в небольших поселениях он ниже, нежели в мегаполисах с огромным автопарком. Во-вторых, берется во внимание аварийность — чем чаще в городе фиксируются ДТП, тем выше территориальный коэффициент.
На сегодняшний день самые высокие коэффициенты установлены в Челябинске и Мурманске (2,1), а также в Москве, Перми, Казани, Тюмени и Сургуте (2). Самые низкие же (0,6) — в Еврейской автономной области, некоторых поселениях Забайкальского края, Курганской и Магаданской областей, республик Бурятия, Дагестан, Ингушетии, Калмыкии, Саха, Тыва, Хакасия, в Чечне, в Чукотском АО и Байконуре.
Для физических лиц КТ определяется местом регистрации собственника, указанном в гражданском паспорте. То есть, если машина стоит на учете, скажем, в Санкт-Петербурге, а его владелец — в Дагестане, то расчет стоимости ОСАГО будет производиться по коэффициенту республики Дагестан. Что же до «юриков» и ИП, то для них территориальным показателем является место регистрации предприятия.
Региональный коэффициент, как вы понимаете, позволяет неплохо сэкономить — особенно тем счастливчикам, что зарегистрированы в небольших городах. Однако и здесь не все так просто. Даже несмотря на прозрачность схемы расчета стоимости обязательной «автогражданки», у страховщиков и автовладельцев порой возникают серьезные споры на почве территориального показателя.
В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель, зарегистрированный в Орловской области. По долгу службы он частенько ездит на своем автомобиле в Москву, который, к слову, также стоит на учете в столице. При оформлении полиса ОСАГО у нашего героя никаких проблем не возникло: страховщики учли «орловский» коэффициент 0,7. Трудности начались потом, когда он стал участником мелкого ДТП.
Виновником аварии, случившейся на северо-западе столицы, признали второго водителя. Поскольку в ДТП вред был причинен лишь имуществу, а у обоих владельцев имелся на руках действующий полис ОСАГО, наш герой обратился за прямой выплатой в свою страховую компанию. И какого было его удивление, когда страховщик не просто отказал в возмещении, но еще и потребовал доплатить разницу коэффициентов Москва/Орловская область. Мол, происшествие же случилось в Первопрестольной.
Дабы выяснить, насколько правомерно было сие требование страховой компании, портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием к эксперту юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексею Середину. По его словам, страховщик может запросить доплату премии или вычесть разницу коэффициентов из возмещения лишь в том случае, если изначально территориальный показатель был установлен неправильно.
В ситуации с нашим читателем ошибка исключена — он зарегистрирован в Орловской области, что подтверждается штампом в гражданском паспорте. А потому и требование совершенно незаконно: «развод» чистой воды. «Не имеет никакого значения, где приобретался полис, где произошло ДТП и кто виновник ДТП», — пояснил Алексей Середин.
Однако даже если бы при оформлении полиса региональный коэффициент был установлен некорректно, страховая компания все равно не могла бы уклониться от исполнения договора ОСАГО. Об этом сказано в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Что же делать нашему читателю, оказавшемуся в столь непростой ситуации? Напомнить представителям страховой компании правила применения территориального коэффициента, а также вышеупомянутое Постановление Пленума ВС. Далее — написать жалобу руководству, а если никаких действий не последует, то обратиться в Российский Союз Автостраховщиков и — на всякий случай — в Федеральную службу по Финансовым рынкам.