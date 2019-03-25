Страховщики перестали платить по ОСАГО, если ДТП случилось не по месту регистрации водителя

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель, зарегистрированный в Орловской области. По долгу службы он частенько ездит на своем автомобиле в Москву, который, к слову, также стоит на учете в столице. При оформлении полиса ОСАГО у нашего героя никаких проблем не возникло: страховщики учли «орловский» коэффициент 0,7. Трудности начались потом, когда он стал участником мелкого ДТП.

Виновником аварии, случившейся на северо-западе столицы, признали второго водителя. Поскольку в ДТП вред был причинен лишь имуществу, а у обоих владельцев имелся на руках действующий полис ОСАГО, наш герой обратился за прямой выплатой в свою страховую компанию. И какого было его удивление, когда страховщик не просто отказал в возмещении, но еще и потребовал доплатить разницу коэффициентов Москва/Орловская область. Мол, происшествие же случилось в Первопрестольной.

Дабы выяснить, насколько правомерно было сие требование страховой компании, портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием к эксперту юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексею Середину. По его словам, страховщик может запросить доплату премии или вычесть разницу коэффициентов из возмещения лишь в том случае, если изначально территориальный показатель был установлен неправильно.