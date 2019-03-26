Renault Duster и Sandero стали лидерами по показателю остаточной стоимости

Конечно, это далеко не все факторы, в той или иной степени влияющие на остаточную стоимость автомобиля. Для полноты картины к этому списку также можно добавить репутацию бренда, эксплуатационные расходы, которые неизбежно придется нести владельцу машины, доступность и цены запасных частей, а также развитость дилерской сети марки.

Так что же выбрать, чтобы не прогадать? Дабы ответить на этот вопрос, обратимся к результатам исследования сохранности остаточной стоимости автомобилей, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Согласно им, самой «выгодной» моделью класса B на сегодняшний день является хетчбэк Renault Sandero — по подсчетам аналитиков, индекс остаточной стоимости этого авто равняется 85,51%.