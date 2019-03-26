Renault Duster и Sandero стали лидерами по показателю остаточной стоимости

Присматриваясь к новенькой машине, предусмотрительные автомобилисты обращают свое внимание не только на мощность силового агрегата, тип трансмиссии, объем грузового отсека, цвет кузова и различные удобства, но и на остаточную стоимость модели. Ведь едва ли не каждый водитель желает перепродать свою «ласточку» на вторичном рынке по прошествии времени максимально выгодно.
Естественно, по мере «старения» автомобиля его стоимость мало-помалу снижается. И наибольшее влияние на его прайс оказывает — как ни странно — проводимая производителем ценовая политика. Так, новые машины, прозябающие в шоу-румах дилеров с завышенными ценниками, обречены на ощутимое падение стоимости, в то время как легковушки, предлагаемые на «вкусных» условиях, наоборот позволяют владельцу уберечь кошелек.
Помимо этого, на остаточной стоимости модели сказывается ее массовость. Россияне неохотно приобретают малоизвестные автомобили, побаиваясь возможных трудностей — скажем, отсутствия необходимых запчастей или мастеров, умеющих обращаться с такими машинами. Следовательно, если водитель хочет в дальнейшем перепродать авто как можно выгоднее, то ему стоит отказаться от безумной идеи обзавестись редкой моделью.
Конечно, это далеко не все факторы, в той или иной степени влияющие на остаточную стоимость автомобиля. Для полноты картины к этому списку также можно добавить репутацию бренда, эксплуатационные расходы, которые неизбежно придется нести владельцу машины, доступность и цены запасных частей, а также развитость дилерской сети марки.
Так что же выбрать, чтобы не прогадать? Дабы ответить на этот вопрос, обратимся к результатам исследования сохранности остаточной стоимости автомобилей, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Согласно им, самой «выгодной» моделью класса B на сегодняшний день является хетчбэк Renault Sandero — по подсчетам аналитиков, индекс остаточной стоимости этого авто равняется 85,51%.
Любопытно, что «Сандеро» — не единственная модель французской марки, оказавшаяся в рейтингах самых «выгодных» машин. В ТОП-3 своего сегмента вошел и Duster. Одна из самых популярных машин на первичном рынке может похвастать высокой остаточной стоимостью с индексом 84,61%. Присмотритесь к нему, если находитесь в поиске автомобиля «побольше».
Остается лишь добавить, что составляя свои рейтинги, аналитики учитывали цену новых автомобилей в 2015 году и прайсы этих же, но уже подержанных машин в 2018-м.