Плодись и размножайся: первый тест-драйв внедорожных Renault Logan/Sandero Stepway

Французы расширяют свою и без того немаленькую линейку бюджетных моделей новыми потенциальными бестселлерами. Теперь псевдовнедорожной версией Stepway обзавелся и культовый Logan. Ну а главное — франко-румынский бюджетник вдобавок к «механике» и полуживому, уставшему «автомату» получил версию с вполне вменяемым вариатором! Что он из себя представляет, обозреватель портала «АвтоВзгляд» отправился проверять на горных серпантинах Черногории.

Зимнее «Монтенегро» — это настоящий рай для эскапистов и мизантропов, мечтающих убежать как можно дальше от европейской суеты, да и вообще от людей. Если летом здесь просто яблоку негде упасть, в том числе и от соотечественников, то зимой хоть шаром покати. Людей на улицах совсем немного, продавцы в пустых лавках коротают время за чтением и болтовней, а цены в отелях упали в разы, и ночь в хорошей «четверке» прямо у моря в курортной Будве теперь стоит не 300 «евриков», а всего 75.

Путешествовать на автомобиле по узким горным дорогам вокруг живописнейшего Скадарского озера — сплошное удовольствие, трафика почти нет. «Почти» здесь ключевое слово, поэтому главное зимой в горах не увлекаться — в любой момент непонятно откуда выплывший из слепого поворота лесовоз может испортить не только все впечатления от поездки, но и вас самих.