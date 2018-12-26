Плодись и размножайся: первый тест-драйв внедорожных Renault Logan/Sandero Stepway

Седан-внедорожник — как вам такое? А слышали когда-нибудь о недокроссовере-перехетчбэке? Да, кто только сегодня не изощряется со своими изделиями в автопроме. Французы — не исключение. Встречайте: «псевдопаркетники» Renault Logan Stepway и Sandero Stepway с новой трансмиссией.
Анатолий Караваев

Французы расширяют свою и без того немаленькую линейку бюджетных моделей новыми потенциальными бестселлерами. Теперь псевдовнедорожной версией Stepway обзавелся и культовый Logan. Ну а главное — франко-румынский бюджетник вдобавок к «механике» и полуживому, уставшему «автомату» получил версию с вполне вменяемым вариатором! Что он из себя представляет, обозреватель портала «АвтоВзгляд» отправился проверять на горных серпантинах Черногории.

Зимнее «Монтенегро» — это настоящий рай для эскапистов и мизантропов, мечтающих убежать как можно дальше от европейской суеты, да и вообще от людей. Если летом здесь просто яблоку негде упасть, в том числе и от соотечественников, то зимой хоть шаром покати. Людей на улицах совсем немного, продавцы в пустых лавках коротают время за чтением и болтовней, а цены в отелях упали в разы, и ночь в хорошей «четверке» прямо у моря в курортной Будве теперь стоит не 300 «евриков», а всего 75.

Путешествовать на автомобиле по узким горным дорогам вокруг живописнейшего Скадарского озера — сплошное удовольствие, трафика почти нет. «Почти» здесь ключевое слово, поэтому главное зимой в горах не увлекаться — в любой момент непонятно откуда выплывший из слепого поворота лесовоз может испортить не только все впечатления от поездки, но и вас самих.

Ввиду того, что обновления Renault коснулись сразу двух моделей, появились новые комплектации, чтобы не запутаться во всем этом маркетинговой вакханалии, давайте сначала расставим точки над «i».

И Sandero Stepway, и Logan Stepway оснащаются бензиновыми агрегатами объемом 1,6 литра и мощностью 82, 102 или 113 л. с. В самых доступных комплектациях обе модели сдобрены 5-ступенчатой «механикой». Чуть подороже — морально устаревший 4-ступенчатый «автомат» DP2, но он идет только со промежуточным мотором. Трансмиссия по своим потребительским свойствам, мягко говоря, средняя. И популярностью у клиентов в связи с этим заслуженно не пользуется — на нее приходится лишь 11% всех продаж.

Французы, наконец, осознали, что для полноценной борьбы с теми же корейцами или выходцами из семьи VW, у которых автоматические коробки куда удачнее, нужно что-то менять. Ситуацию призван изменить вариатор X-Tronic (JF015E от японской Jatco), которым оснащаются и другие детища франко-японского альянса: например, Nissan Juke и Qashqai, Renault Kaptur и Mitsubishi Lancer — помните такой?

Вариатор устанавливается на обе модели, но только в специальной версии Stepway City и только со «старшим» 113-сильным мотором H4M. В обычных комплектациях, в том числе без приставки Stepway, коробка CVT из-за ее конструктивных особенностей не доступна.

Оказавшись за рулем City с вариатором, сразу стало понятно, что в Renault встали на правильную дорожку. Вариатор и четырехскоростной «автомат» даже трудно сравнивать между собой — это просто небо и земля. В отличие от натужного «автомата» с его невообразимым шумом от вечно повышенных оборотов X-Tronic работает удивительно плавно и гармонично. Здесь есть функция D-Step, которая имитирует работу классической АКПП, причем в данном случае шестиступенчатой. К тому же, и сама рукоятка переключения передач полностью идентична «автомату».

Правда, не обошлось и без нареканий. И первое неудобство — коробка встает в нужный режим не слишком четко: и у меня, и у коллеги селектор порой проскакивал мимо нужного положения. Впрочем, это дело привычки. И на фоне общего впечатления от CVT — ерунда.

На этой машине уже не просто можно ехать, на ней хочется ехать! При ускорении виртуальное «переключение» вполне ощутимо, но лишь слегка, благодаря стрелке тахометра, которая имитирует переход на другую передачу и соответствующей графике на приборном щитке. Но самое главное, что все это дает наглядный эффект: во-первых, вполне себе бодрый разгон, а во-вторых, экономичность, ведь в любой ситуации X-Tronic оптимально распределяет крутящий момент особенно на фоне «автомата», которому явно тесно в своих «четырех стенах».

Паспортный средний расход у CVT заявлен в 6,7 литров на «сотню». В горной местности достичь его, конечно, не удалось, но результат в 9—10 литров с учетом постоянных ускорений и подъемов сулит, что в обычных условиях он будет близок к обещанному. Естественно, и уровень шума в салоне при езде с вариатором на порядок ниже.

Если перевести вариатор в режим Manual, то он может прекрасно тормозить двигателем, что в той же Черногории позволяло давать передышку колодкам на спусках. Конечно, все это можно делать и на старой доброй «механике» и, наверное, она все равно останется самой востребованной среди покупателей обеих моделей, но вариатор, поможет французам пересадить на свои машины тех жителей городов, кто ни при каких обстоятельствах не готов толкаться в пробках на «ручке».

С новой коробкой обе модели могут спокойно конкурировать с самыми ходовыми «одноклассниками», тем более, что у того же Logan Stepway переплата за CVT получается не слишком большой — комплектация с «механикой» и тем же мотором стоит на 65 000 дешевле, а с «автоматом» — всего на 30 тысяч.

Конечно, с появлением «внедорожной» версии у Logan появились и другие примочки, хотя в целом их не так уж много. Машина получила пластиковый обвес и внушительный клиренс в 195 мм вместо стандартных «логановских» 172 мм. На гравии или на умеренно разбитом грунте этого вполне достаточно, как и для почти повсеместно беспроблемной парковки.

Впрочем, как раз у версии с вариатором дорожный просвет на практик оказался несколько меньше — с учетом металлической защиты картера клиренс едва дотягивает до 170 мм! Может быть поэтому, вроде бы внедорожные версии получили правильное название City — «город»?

Между тем, в этой самой вариации City обе модели имеют усиленную подвеску — к штатным амортизаторам и пружинам добавили передний стабилизатор с утолщенным, даже по сравнению с обычным Stepway, железным стержнем.

Кроме того, обновленные модели получили светодиодный ближний свет, забавные 16-дюймовые штампованные диски, которые почти идеально имитируют литые, а также мультимедийную систему MediaNav 4.0 с семидюймовым сенсорным экраном и поддержкой «андроидов» и «яблок».

Также появился новый мультируль, который в топовой версии имеет кожаную оплетку. Вот только добавить ему регулировку по вылету французы так и удосужились. В остальном салон заметных изменений не претерпел — небогато. Но рискну предположить, что покупатели обеих моделей, скрепя сердцем, все-таки смогут простить конструкторам отсутствие зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира и другие подобные недочеты.

Собираются Logan/Sandero Stepway в Тольятти, обе модели с декабря уже продаются в официальных дилерских центрах Renault. Цены вполне себе конкурентные: Logan Stepway с вариатором стартует от 788 000 рублей, а за Sandero Stepway с той же коробкой придется выложить не менее 815 000 рублей. Базовые версии заметно дешевле. К примеру, в самой доступной комплектации с «механикой» и 82-сильным мотором Logan обойдется в 662 990 рублей, а Stepway — в 709 990 рублей.

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26 декабря 2018
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