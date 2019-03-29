Mazda6 лишилась механической коробки передач и подорожала

Модель Mazda6, в России представленная лишь в кузове седан, ранее комплектовалась «механикой». Сейчас же двухлитровый мотор SkyActiv-G мощностью 150 л. с. и 194-сильный «атмосферник» объемом 2,5 л сочетаются только с шестиступенчатым «автоматом».

Добавим, что в топовой комплектации «четырехдверка» оснащается 2,5-литровым турбированным движком с отдачей в 231 «лошадку», выступающим с той же АКП. Здесь без изменений. Так что теперь покупка «шестерки» обойдется минимум в 1 498 000 рублей.

Напомним, что для отечественного потребителя Mazda6 собирают на совместном с Sollers заводе во Владивостоке. В прошлом году с конвейера в общей сложности 31 149 «японцев», что на 29,3% больше объемов 2017-го. Из них 5300 флагманских «четырехдверок» (-14,3%). Кстати, с осени в производство поступила «шестая», пережившая обновление, уже третье по счету. К дилерам такое авто приехало в середине декабря.