Безкруизный роман: первый тест-драйв новой Mazda6

Монополизация. Вот, что произошло с отечественным рынком в 2014—2018 годах, когда практически все автомобильные бренды средней руки повально вывели из своей официальной декларации седаны класса D. Выбора фактически не оставалось: либо Toyota Camry, со всеми ее метофизическими и моральными недостатками, а также неадекватной стоимостью содержания, либо KIA Optima. VW Passat и соплатформенный ему Skoda Superb в расчет не берем — их приобретали уж слишком редко. Так что за среднеразмерным седаном ходили «по адресу», не оглядываясь особо по сторонам.

Ах да, есть ведь еще Mazda6. По размеру и цене, а также по технико-тактическим параметрам машина принимала участие в междусобойчике, но в японо-корейском противостоянии выглядела скорее статистом. Агрессивный, скорее, молодежный дизайн и недостаток шумоизоляции, а также не самые высокие динамические показатели не позволяли «шестерке» выдержать и пары раундов против «Камри» и «Оптимы». «Тойота» брала свое статусом и образом, а «Киа» — дизайном и ценой. Как говорится, в одну калитку.

Но однажды все карты были смешаны: на российский рынок наконец-то прибыл глобально обновленный седан от «Мазды». Переосмысленный и переработанный, он стал ближе к своей целевой аудитории. Российский тренд требовал от машины богатства оснащения, отделочных материалов, более высокого уровня и строгого дизайна. Хотели — получите.