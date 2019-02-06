Безкруизный роман: первый тест-драйв новой Mazda6

Фото автора и компании Mazda
После премьеры трижды обновленной Mazda6 сразу же сложилось мнение, что новая «шестерка» на деле окажется сногсшибательной, умопомрачительной и невероятной. Но выше головы японцы не прыгнули. Зато прыгнули выше всех своих конкурентов, представленных в России. Не верите?
Евгений Васин

Монополизация. Вот, что произошло с отечественным рынком в 2014—2018 годах, когда практически все автомобильные бренды средней руки повально вывели из своей официальной декларации седаны класса D. Выбора фактически не оставалось: либо Toyota Camry, со всеми ее метофизическими и моральными недостатками, а также неадекватной стоимостью содержания, либо KIA Optima. VW Passat и соплатформенный ему Skoda Superb в расчет не берем — их приобретали уж слишком редко. Так что за среднеразмерным седаном ходили «по адресу», не оглядываясь особо по сторонам.

Ах да, есть ведь еще Mazda6. По размеру и цене, а также по технико-тактическим параметрам машина принимала участие в междусобойчике, но в японо-корейском противостоянии выглядела скорее статистом. Агрессивный, скорее, молодежный дизайн и недостаток шумоизоляции, а также не самые высокие динамические показатели не позволяли «шестерке» выдержать и пары раундов против «Камри» и «Оптимы». «Тойота» брала свое статусом и образом, а «Киа» — дизайном и ценой. Как говорится, в одну калитку.

Но однажды все карты были смешаны: на российский рынок наконец-то прибыл глобально обновленный седан от «Мазды». Переосмысленный и переработанный, он стал ближе к своей целевой аудитории. Российский тренд требовал от машины богатства оснащения, отделочных материалов, более высокого уровня и строгого дизайна. Хотели — получите.

Визуальные изменения не столь значительны: массивная решетка радиатора, новый блок фар, который теперь включает в себя «противотуманки», новые бамперы, 17- и 19-дюймовые колесные диски да пару стилистических штрихов. Общий образ стал, конечно, куда чопорнее азартных «шестерок» прошлого, но все же стоит признать: дизайн экстерьера новой Mazda6 намного собраннее, чем у ее предшественниц. Намного взрослее. Интересующимся-то уже за тридцать!

Де юре перед нами глубокий рестайлинг. Де-факто — новая машина. «Шестерку» просто не узнать. Любой поклонник «Мазды» при виде этой машины испустит томный вздох и закатит глаза. Ведь за дверью его встретит автомобиль совсем другого, куда более дорогого «пошива». Пертурбации интерьера настолько серьезные и всеобъемлющие, что хочется назвать эту машину новым поколением. Но нет, действительно новое поколение появится только через несколько лет, а этот автомобиль являет собой все ту же генерацию. Вот такой кайдзен — бесконечное и безостановочное движение вперед по-японски.

Интерьеры новинки могут существовать и самостоятельно, не зависимо от кузова. Такие кресла украсят и новомодную гостиную в стиле «лофт», и кухню поклонников хайтек, и единственную комнату в мужской берлоге. Сиденья стали больше и удобнее, появилась вентиляция и проблески подзабытого слова «добротно». Отказавшись от черной кожи в пользу новомодной коричневой и по-царски роскошной белой «наппа», японцы дают понять: этот автомобиль хорош сегодня, но будет актуален и завтра. Правы, черт возьми: карету на пару лет в РФ уже мало кто себе позволит. А те, кто могут, в сторону «Мазды» обычно не смотрят.

Качественно новые материалы отделки аккуратно распределены по всему салону. Закончили любоваться креслами — переведите взор на среднюю линию торпедо, отделанную замшей. Не уверен, что это практично, но выглядит завораживающе. На ощупь — еще лучше. Даже деревянные элементы в салоне выполнены из древесины. Неожиданно, но выглядит это очень по-взрослому!

Жидкокристаллическая приборная панель в лучших традициях баварских и штутгартских машиностроителей, отображение скорости и дорожных знаков прямо на лобовом стекле, увеличенный дисплей мультимедиа, электронный «ручник» с функцией автоматического прикусывания колодок, подогрев зоны «дворников», который активируется одновременно с подогревом заднего стекла. Единственное, что никак не укладывается в общую картину, так это отсутствие адаптивного круиз-контроля. Эта функция есть даже на KIA Ceed, который классом ниже и на порядок дешевле! Но поставщик отказался проходить процедуру сертификации в РФ, и красотка-Мазда приехала в наши широты «в одной сережке».

Главной же «изюминкой» новинки стала глобальная переработка шумоизоляции: она, увы, не настолько продуктивно оберегает салон от посторонних звуков, как на Mazda CX-5, но в сравнении с предшественницей — это новая ступень. Даже целый новый лестничный пролет. Панели пола стали толще, зазоры в отделочных материалах были сокращены, потолок уложили новым, более звукопоглащающим материалом. Из-за дополнительных шумоизоляционных матов кузов машины стал тяжелее на 150 кг!

Но на ходу эта прибавка к весу не заметна. И причина тому — новый турбированный 2,5-литровый мотор, мощностью 231 л. с. Впрочем, с этим двигателем мы уже виделись: точно такой же силовой агрегат стоит на флагманском кроссовере CX-9. Кстати, турбомоторы для шестерок будут только у нас и в США. Хорошо знакомые нам «атмосферники» останутся, а вот «механики» больше не будет. Mazda6 теперь оснащается исключительно АКПП.

В чем японцы действительно хороши, так это в настройках шасси. Машина не просто научилась ехать быстро, она сохранила и преумножила свой природный дар — слушаться руля и держать дорогу. Поворот, затяжная дуга, резкий маневр — ничем ее не пронять. Настоящие «Чудеса на виражах». Сайлентблоки подвески заменили на более плотные, установили другие амортизаторы и пружины, перестроили под новые требования рулевую рейку. Подвеска стала жестче, требовательнее к полотну, но каков эффект!

Да, Mazda6 «стимулирует» на рекорды. Ну как тут не вспомнить про фирменный цвет? Очередной уникальный, абсолютно новый, глубоко специальный и совершенно неожиданный. Естественно, красный.

А теперь «ложка» прозы в бочку Mazda: стартовая двухлитровая комплектация, уже с автоматической трансмиссией, обойдется покупателю минимум в 1 498 000 рублей, а за 2,5-литровый мотор придется доплатить без малого 200 000 рублей. Топовый же автомобиль будет стоить не менее 2 244 000 рублей, и новый двигатель доступен только в комплектации Executive Plus.

Цены кусаются, но от статистики никуда не деться: в России покупают больше «шестерок» именно в дорогом исполнении, смотрят на комплектацию, требует современное оснащение. Поэтому и автомобиль у нас будут продавать уже серьезно «нафаршированный» даже в самых младших версиях. Дорого получилось. Но это вполне объяснимо не только оснащением машин, но и новым вектором развития, выбранным компанией.

Вместо образования премиальных брендов и громогласных заявлений, призванных оправдать повышение цен, японцы сделали свои автомобили по-настоящему желанными и конкурентоспособными, богато их отделали и не поскупились на дизайн. Такой продукт в условиях рыночной экономики просто не может стоить дешево.

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6 февраля 2019
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