Volkswagen Amarok породнится с Ford Ranger

Технической информации о новой, второй по счету генерации Volkswagen Amarok на сегодняшний день практически нет. Единственное, как сообщает Automotive News, пикап построят на платформе нынешнего Ford Ranger, который поступил в шоу-румы европейских дилеров в начале года. Таким образом вольфсбургцы намерены сократить расходы на разработку следующей генерации модели, а заодно и ускорить ее появление на рынке.

Не исключено, что заимствованием базы Volkswagen не ограничится. Возможно, Ranger поделится с новым Amarok какими-либо системами или даже силовыми агрегатами. Напомним, текущий «Рейнджер» уже в самой примитивной комплектации располагает полным приводом, системой предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов и массой прочих ассистентов. В моторную линейку американской модели входят дизельные двухлитровые двигатели семейства EcoBlue.

Даже ориентировочные сроки появления нового Volkswagen Amarok пока не оглашаются. Вероятно, мы увидим новинку не раньше, чем в следующем десятилетии.