Автомобильный руль грязнее унитаза: как правильно ухаживать за «баранкой»

Фото: m.post.naver.com
Руки водителя практически всегда находятся на рулевом колесе — можете себе представить, сколько бактерий копошатся на его поверхности. Дабы обезопасить себя от пищевых отравлений, респираторных инфекций и прочих нездоровых бед, штурвал время от времени необходимо очищать. Как правильно проводить клининг «баранки», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Не так давно Национальный центр биотехнологической информации США опубликовал результаты своего очередного исследования, в ходе которого выявлялось количество болезнетворных бактерий на тех или иных поверхностях. Cогласно результатам испытаний, автомобильный руль в 3,5 раза грязнее, нежели сиденье туалета! Причем не домашнего, а самого что ни на есть общественного.

Уровень загрязненности, что логично, измерялся в КОЕ (колониеобразующие единицы). Так, «баранке» — самому сильному рассаднику всевозможных инфекций — по итогам тестов присвоили значение 629 КОЕ. Экран мобильного телефона, для сравнения, имеет 100 КОЕ, сиденье унитаза — 172, кнопка лифта в общественном здании — 313, ремень безопасности в машине — 403, подстаканник — 506. Любопытно, правда?

Фото: www.endurancewarranty.com

Дабы снизить риски «подхватить» с руля отравление, кожную инфекцию, пневмонию или какие-либо другие болячки, желательно воздержаться от приема пищи в автомобиле и мыть руки после каждой поездки. Также следует время от времени проводить очистку поверхности колеса, тем более, что освободить «баранку» от грязи не так уж и сложно. Главное — выбрать подходящее средство и соблюдать процедуру.

Лучше всего на досуге заглянуть в магазин автозапчастей и приобрести там очиститель, подходящий к материалу рулевого колеса. Если тратить деньги на специальные средства не хочется, то можно решить проблему иначе: взять шампунь для мытья кузова машины и как следует разбавить его теплой водой. По возможности подготовьте пульверизатор, старую зубную щетку и мягкую ветошь.

Аккуратно распределите «зелье» по поверхности рулевого колеса и дайте ему настояться в течение нескольких минут. Далее — протрите «баранку» тряпкой, удаляя раствор, а для очистки труднодоступных мест используйте зубную щетку. При желании процедуру можно повторить еще раз. И не забудьте по итогу хорошенько «пройтись» по штурвалу сухой тканью, дабы убрать остатки разведенного шампуня.

автохимия
28 марта 2019
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