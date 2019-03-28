Автомобильный руль грязнее унитаза: как правильно ухаживать за «баранкой»

Дабы снизить риски «подхватить» с руля отравление, кожную инфекцию, пневмонию или какие-либо другие болячки, желательно воздержаться от приема пищи в автомобиле и мыть руки после каждой поездки. Также следует время от времени проводить очистку поверхности колеса, тем более, что освободить «баранку» от грязи не так уж и сложно. Главное — выбрать подходящее средство и соблюдать процедуру.

Лучше всего на досуге заглянуть в магазин автозапчастей и приобрести там очиститель, подходящий к материалу рулевого колеса. Если тратить деньги на специальные средства не хочется, то можно решить проблему иначе: взять шампунь для мытья кузова машины и как следует разбавить его теплой водой. По возможности подготовьте пульверизатор, старую зубную щетку и мягкую ветошь.

Аккуратно распределите «зелье» по поверхности рулевого колеса и дайте ему настояться в течение нескольких минут. Далее — протрите «баранку» тряпкой, удаляя раствор, а для очистки труднодоступных мест используйте зубную щетку. При желании процедуру можно повторить еще раз. И не забудьте по итогу хорошенько «пройтись» по штурвалу сухой тканью, дабы убрать остатки разведенного шампуня.