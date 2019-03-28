Автомобильный руль грязнее унитаза: как правильно ухаживать за «баранкой»

Руки водителя практически всегда находятся на рулевом колесе — можете себе представить, сколько бактерий копошатся на его поверхности. Дабы обезопасить себя от пищевых отравлений, респираторных инфекций и прочих нездоровых бед, штурвал время от времени необходимо очищать. Как правильно проводить клининг «баранки», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Не так давно Национальный центр биотехнологической информации США опубликовал результаты своего очередного исследования, в ходе которого выявлялось количество болезнетворных бактерий на тех или иных поверхностях. Cогласно результатам испытаний, автомобильный руль в 3,5 раза грязнее, нежели сиденье туалета! Причем не домашнего, а самого что ни на есть общественного.
Уровень загрязненности, что логично, измерялся в КОЕ (колониеобразующие единицы). Так, «баранке» — самому сильному рассаднику всевозможных инфекций — по итогам тестов присвоили значение 629 КОЕ. Экран мобильного телефона, для сравнения, имеет 100 КОЕ, сиденье унитаза — 172, кнопка лифта в общественном здании — 313, ремень безопасности в машине — 403, подстаканник — 506. Любопытно, правда?
Дабы снизить риски «подхватить» с руля отравление, кожную инфекцию, пневмонию или какие-либо другие болячки, желательно воздержаться от приема пищи в автомобиле и мыть руки после каждой поездки. Также следует время от времени проводить очистку поверхности колеса, тем более, что освободить «баранку» от грязи не так уж и сложно. Главное — выбрать подходящее средство и соблюдать процедуру.
Лучше всего на досуге заглянуть в магазин автозапчастей и приобрести там очиститель, подходящий к материалу рулевого колеса. Если тратить деньги на специальные средства не хочется, то можно решить проблему иначе: взять шампунь для мытья кузова машины и как следует разбавить его теплой водой. По возможности подготовьте пульверизатор, старую зубную щетку и мягкую ветошь.
Аккуратно распределите «зелье» по поверхности рулевого колеса и дайте ему настояться в течение нескольких минут. Далее — протрите «баранку» тряпкой, удаляя раствор, а для очистки труднодоступных мест используйте зубную щетку. При желании процедуру можно повторить еще раз. И не забудьте по итогу хорошенько «пройтись» по штурвалу сухой тканью, дабы убрать остатки разведенного шампуня.