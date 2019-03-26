Почему «путинмобиль» Aurus не хотят пускать в Европу

Компания Aurus на днях подала патентные документы для регистрации марки в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Но дальше этого отечественный производитель пока продвинуться не смог. По документам, попавшим в руки «Известиям», заявку опротестовали сразу два автостроителя — Toyota и Lamborghini, а такж один производитель «резины» — Michelin.

Все бренды сослались на то, что некоторая их продукция носит крайне схожие названия. Так, у японцев в европейской линейке есть небольшой хетчбэк Toyota Auris: его имя отличается всего на одну букву. Итальянцы в прошлом году запустили на рынок свой первый Super SUV Lamborghini Urus, а у французского Michelin имеется дочерний бренд Taurus.