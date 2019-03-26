Почему «путинмобиль» Aurus не хотят пускать в Европу

В начале марта на автосалоне в Женеве первый отечественный люксовый бренд Aurus выступил со своим лимузином Senat, ставшим, к слову сказать, во главе кортежа российского Президента. И только марка собралась покорить европейский рынок, как наткнулась на первое препятствие.
Компания Aurus на днях подала патентные документы для регистрации марки в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Но дальше этого отечественный производитель пока продвинуться не смог. По документам, попавшим в руки «Известиям», заявку опротестовали сразу два автостроителя — Toyota и Lamborghini, а такж один производитель «резины» — Michelin.
Все бренды сослались на то, что некоторая их продукция носит крайне схожие названия. Так, у японцев в европейской линейке есть небольшой хетчбэк Toyota Auris: его имя отличается всего на одну букву. Итальянцы в прошлом году запустили на рынок свой первый Super SUV Lamborghini Urus, а у французского Michelin имеется дочерний бренд Taurus.
Не стоит исключать, что российской марке придется поменять имя для продаж в странах Евросоюза, если трем гигантам автомобильной промышленности удастся оспорить патент, поданный в EUIPO. По мнению специалистов, это самый очевидный выход, но исход дела все же зависит от мастерства юристов.
Стоит напомнить, что на данный момент компания Aurus полным ходом занимается организацией производственной площадки в Особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан). По плану, завод запустит конвейеры в конце следующего года. А сейчас роскошные «четырехдверки» по мере надобности собирают на мощностях ФГУП «НАМИ».