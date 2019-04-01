Citroën Jumpy получил три новых модификации

Фургон Citroën Jumpy Worker получил усиленную подвеску, и теперь в него можно погрузить до 1400 кг поклажи (+400 кг). Кроме того, авто может похвастать увеличенным дорожным просветом (+2 см) и усиленной защитой мотора. Кстати, часть сидений автомобиля можно поднять и освободить еще 0,5 куб. м для багажа.

Citroën Jumpy в версии Driver создан для движения на дальние расстояния: инженеры доработали его шумоизоляцию и некоторые системы активной безопасности. В списке оснащения такого «Джампи» найдется усовершенствованный мультимедийный комплекс с продвинутой навигацией, камерой заднего вида и семидюймовым сенсорным экраном.

Кроме того, покупателю придутся по вкусу ассистент, считывающий дорожные знаки, адаптивная головная оптика и мониторинг слепых зон.