Citroën Jumpy получил три новых модификации

Французы доработали минивэн Citroën Jumpy, сделав его эксплуатацию удобнее для различных целей. Модель представили еще в трех модификациях: Worker, Driver и City Van, специализированных для перевозки тяжелых грузов, для поездок на дальние расстояния и для работы в городских условиях.
Фургон Citroën Jumpy Worker получил усиленную подвеску, и теперь в него можно погрузить до 1400 кг поклажи (+400 кг). Кроме того, авто может похвастать увеличенным дорожным просветом (+2 см) и усиленной защитой мотора. Кстати, часть сидений автомобиля можно поднять и освободить еще 0,5 куб. м для багажа.
Citroën Jumpy в версии Driver создан для движения на дальние расстояния: инженеры доработали его шумоизоляцию и некоторые системы активной безопасности. В списке оснащения такого «Джампи» найдется усовершенствованный мультимедийный комплекс с продвинутой навигацией, камерой заднего вида и семидюймовым сенсорным экраном.
Кроме того, покупателю придутся по вкусу ассистент, считывающий дорожные знаки, адаптивная головная оптика и мониторинг слепых зон.
Из отличий Citroën Jumpy City Van — задние парктроники и система бесключевого доступа, но такая версия пока доступны только французским покупателям.
А в России вэн на данный момент представлен лишь в вариации Club (круиз-контроль, датчики давления в шинах и аудиоподготовка) с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. или со 150-сильным двигателем объемом 2 л. Как один, так и другой движки агрегатируются с пятиступенчатой механической коробкой передач. Ценник на авто стартует от 1 599 900 рублей.