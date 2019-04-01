Дешевый «русский Land Cruiser Prado»: названы сроки появления нового внедорожника УАЗ

— «Hunter» в будущем будет представлен только в версии фан-автомобиля, для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн автомобиля, потому что, кроме дизайна, в нем ничего нет. Это очень узкая ниша, такая машина будет стоить около миллиона, — пояснил Швецов.

— Будет какой-то период времени, скорее всего, два года, когда старые продукты будут заменяться на новые и какое-то время будут производиться одновременно. Но мы предполагаем, что период замены будет достаточно коротким. Во всяком случае, мы будем стараться, чтобы сконцентрироваться на выпуске новой модели, — сообщил владелец Sollers.

По его словам, семейство двигателей для новой линейки УАЗ разработано совместно с немецкой компанией FEV. Подготовка к их производству идет на Заволжском автомобильном заводе. Речь идет о четырехцилиндровых атмосферных и турбированных агрегатах, способных потреблять как бензин, так и газомоторное топливо. Швецов утверждает, что это будет российский двигатель с локализацией в 2020—2021 годах.