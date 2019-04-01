Дешевый «русский Land Cruiser Prado»: названы сроки появления нового внедорожника УАЗ

— УАЗ выпускает определенные автомобили, в общем, нишевый бренд, поэтому мы говорим об одноплатформенном решении. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск — это 2020 год, подтверждаем. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к «Hunter» и «Буханке» это иметь не будет, — цитирует гендиректора и основного владельца Sollers Вадима Швецова РИА «Новости».
— Главное — сделать машину «Русский Прадо», но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги, — уточнил Швецов. По его словам, машина будет стоить около 1,5 млн. рублей.