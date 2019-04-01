Дешевый «русский Land Cruiser Prado»: названы сроки появления нового внедорожника УАЗ

Ульяновский автозавод уже в будущем году выпустит на рынок абсолютно новую линейку внедорожников. Модели нынешней линейки УАЗ будут постепенно уходить с рынка.
Максим Строкер

— УАЗ выпускает определенные автомобили, в общем, нишевый бренд, поэтому мы говорим об одноплатформенном решении. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск — это 2020 год, подтверждаем. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к «Hunter» и «Буханке» это иметь не будет, — цитирует гендиректора и основного владельца Sollers Вадима Швецова РИА «Новости».

— Главное — сделать машину «Русский Прадо», но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги, — уточнил Швецов. По его словам, машина будет стоить около 1,5 млн. рублей.

«Hunter» в будущем будет представлен только в версии фан-автомобиля, для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн автомобиля, потому что, кроме дизайна, в нем ничего нет. Это очень узкая ниша, такая машина будет стоить около миллиона, — пояснил Швецов.

— Будет какой-то период времени, скорее всего, два года, когда старые продукты будут заменяться на новые и какое-то время будут производиться одновременно. Но мы предполагаем, что период замены будет достаточно коротким. Во всяком случае, мы будем стараться, чтобы сконцентрироваться на выпуске новой модели, — сообщил владелец Sollers.

По его словам, семейство двигателей для новой линейки УАЗ разработано совместно с немецкой компанией FEV. Подготовка к их производству идет на Заволжском автомобильном заводе. Речь идет о четырехцилиндровых атмосферных и турбированных агрегатах, способных потреблять как бензин, так и газомоторное топливо. Швецов утверждает, что это будет российский двигатель с локализацией в 2020—2021 годах.

автопродажи, авторынок, автозаводы, бюджетные авто, кроссоверы, автосалоны, китайские авто
1 апреля 2019
7499