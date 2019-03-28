Французы обновили Citroёn C4

Французы в очередной раз обновили седан Citroёn C4. Последний раз модель пережила фейслифтинг около трех лет назад: художники перелицевали бамперы и решетку радиатора, обновив исключительно внешний вид. В этот раз специалисты бренда полностью «перелопатили» интерьер.
Сейчас речь идет о Citroёn C4L — модели, представленной для потребителей из Поднебесной, где L не обозначает авто в длиннобазной версии. Почему-то производитель выбрал именно эту литеру для того, чтобы отметить вариант для китайского рынка.
В салоне после рестайлинга поменялось практически все, начиная от руля и заканчивая обшивкой дверей. Кроме того, с заднего ряда испарился центральный подголовник, а с рычага переключения передач исчез кожух, обнажив хром. Техническая начинка обогатилась более навороченным информационно-развлекательным комплексом с девятидюймовым экраном и электрическим стояночным тормозом.
Стоит ли ждать такое обновление в России, не известно. Но, скорее всего, такой сценарий маловероятен с учетом совсем небольших продаж. Например, по итогам прошлого года Citroёn в целом реализовал всего 3710 авто (премиальный Infiniti перегнал французов почти на 1000 экземпляров).
Напомним, что для нас «четырехдверка» оснащена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. Можно также приобрести C4 со 150-сильным турбодвижком того же объема. «Атмосферник» работает в паре с пятиступенчатой МКП, а агрегат с наддувом сочетается как с «механикой», так и с шестискоростным «автоматом». В силовой гамме есть и дизель с отдачей в 115 «лошадей», взаимодействующий только с механической коробкой передач. Ценник на авто стартует от 1 049 000 рублей.