Французы обновили Citroёn C4

Сейчас речь идет о Citroёn C4L — модели, представленной для потребителей из Поднебесной, где L не обозначает авто в длиннобазной версии. Почему-то производитель выбрал именно эту литеру для того, чтобы отметить вариант для китайского рынка.

В салоне после рестайлинга поменялось практически все, начиная от руля и заканчивая обшивкой дверей. Кроме того, с заднего ряда испарился центральный подголовник, а с рычага переключения передач исчез кожух, обнажив хром. Техническая начинка обогатилась более навороченным информационно-развлекательным комплексом с девятидюймовым экраном и электрическим стояночным тормозом.