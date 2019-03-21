Какие автомобили хуже всего защищены от угона

Очень удобная функция запуска мотора и доступа в автомобиль без ключа, а точнее с брелоком, лежащим в кармане, стала настоящей «ахиллесовой пятой» в защите автомобилей. По какой-то причине некоторые производители никак не ограждают систему keyless go от дистанционной атаки. Стоит сказать, что без учета такой функции все тестируемые автомобили получили оценку не ниже, чем «хорошо».

Итак, оценку «превосходно» от специалистов британской компании Thatcham Research заслужили продающиеся у нас седан Jaguar XE, компактный кроссовер Range Rover Evoque, Mercedes-Benz B-класса, а также знакомый россиянам лишь из новостей «электропаркетник» Audi e-tron.