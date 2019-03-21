Какие автомобили хуже всего защищены от угона

Британские эксперты в области автомобильной защите проверили 11 новинок рынка с системой бесключевого доступа (включая премиальные), выпущенных в текущем году. Как ни странно, но шесть из них оказались вполне по зубам обычным воришкам, вооруженным перехватчиками сигналов.
Очень удобная функция запуска мотора и доступа в автомобиль без ключа, а точнее с брелоком, лежащим в кармане, стала настоящей «ахиллесовой пятой» в защите автомобилей. По какой-то причине некоторые производители никак не ограждают систему keyless go от дистанционной атаки. Стоит сказать, что без учета такой функции все тестируемые автомобили получили оценку не ниже, чем «хорошо».
Итак, оценку «превосходно» от специалистов британской компании Thatcham Research заслужили продающиеся у нас седан Jaguar XE, компактный кроссовер Range Rover Evoque, Mercedes-Benz B-класса, а также знакомый россиянам лишь из новостей «электропаркетник» Audi e-tron.
Вообще никак не защищенным оказался Suzuki Jimny. А на «троечку» с угонщиками справляются «американец» Ford Mondeo, премиальные кроссоверы Lexus UX и Porsche Macan. Так же не позаботились об этом аспекте разработчики водородомобиля Hyundai Nexo и Toyota Corolla Hybrid.
Напомним, что совсем недавно портал «АвтоВзгляд» рассказал о самых угоняемых в прошлом году автомобилей в России. Лидером антирейтинга оказались модели АВТОВАЗа, давно покинувшие конвейер, чьи разработчики даже не рассматривали для своих авто никаких систем бесключевого доступа и запуска.