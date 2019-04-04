Фургон Volkswagen Caddy нового поколения готовится к запуску

Закамуфлированный «с головы до пят» Volkswagen Caddy нового поколения засветился перед шпионскими объективами во время ходовых тестов, так что премьеры новинки уже начала маячить на горизонте. Фургон попался на одной из дорог пока еще заснеженной северной части Швеции.

Судя по снимкам, опубликованными изданием Carscoops, авто получит новые бамперы, решетку радиатора иного дизайна и переработанную оптику. Капот немного вытянется, приблизив тип кузова скорее к универсалу. Кстати, конкретно этот предсерийный образец, что попал на снимки, отличается раздвижными задними дверями, расположенными с обеих сторон.

Ожидается, что Caddy переберется на модульную платформу MQB. Это позволит оснащать автомобиль более современными моторами, как дизельными, так и бензиновыми, и даже прекрасно подходит для гибридных авто. По непроверенным данным, новый «каблучок» запустят на рынок в 2021 году.