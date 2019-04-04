Как ГИБДД лишает «прав» за таблетки от кашля и простуды

Многие автомобилисты уже в курсе, что употребив сердечные капли типа валокордина или корвалола можно остаться без водительского удостоверения. Однако и популярные таблетки «от головы» и сиропы «от кашля» также могут привести в суд по «лишенческой» статье КоАП.
Максим Строкер

Привычку садиться за руль в пьяном виде или с измененным сознанием, как известно, не одобряют ни ПДД, ни КоАП. Пункт 2.7 Правил запрещает управлять машиной в «состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание» и т. п.

А статья 12.8 ч. 1 КоАП обещает за это 30 000 рублей штрафа и лишение «прав» на 1,5—2 года. А в примечании к этой статье оговаривается, что «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается».

Вот эти самые «иные вещества» и оказываются порой той самой зацепкой для полицейского, чтобы возбудить административное дело по статье 12.8.

Мало кто знает, что даже банальные и повсюду рекламируемые препараты от простуды и кашля обладают сильным седативным эффектом, а экспресс-анализ мочи в наркодиспансере может классифицировать их наличие, как следы употребления наркотиков.

Например «Нурофен плюс» содержит кодеин, который является опиатом, в «Колдрексе найт» присутствует фенилэфрин, в «Лорейне» имеются хлорфенамин и фенилэфрин, в «Гексапневмине» — хлорфенамин и гвайфенезин, в «Фервексе» — фенирамин, в «Hl-колде» — фенилпропаноламин и хлорфенирамин, в «Терафлю» — фенилэфрин.

Опиат кодеин содержится также в таких средствах для лечения кашля, как «Коделак», «Терпинкод», «Кодтерпин», «Тедеин». А «Амиксин», противовирусный и иммуномодулирующий препарат, в анализах порой показывает, что водитель принимает наркотик метамфетамин.

Подцепив какой-нибудь вирус, человек получает не только сопли и больное горло, но и, как правило, головную боль.

Особенно это неприятно потому, что большинство сограждан предпочитают переносить подобные болячки, что называется, «на ногах»: ходят на работу, водят машину и т. п. Чтобы не мучиться при этом от головной боли, волей-неволей найдешь какую-нибудь таблетку и выпьешь.

И не дай Бог, чтобы под руку не попался какой-нибудь «солпадеин», «панадеин», «пердолан», «продеин», пенталгин, каффетин', «пенталгин», «кетанов», «пердолан» и им подобные! В состав всех этих эффективных средств от головной боли входит все тот же коварный опиат кодеин!

Выводится из организма он долго. Ты уже и забыл о выпитой вчера вечером таблетке «от головы», но оказываешься в наркодиспансере в сопровождении сотрудника ГИБДД и в конце концов получаешь повестку в суд — по поводу лишения водительского удостоверения.

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
4 апреля 2019
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