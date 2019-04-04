Как ГИБДД лишает «прав» за таблетки от кашля и простуды

Привычку садиться за руль в пьяном виде или с измененным сознанием, как известно, не одобряют ни ПДД, ни КоАП. Пункт 2.7 Правил запрещает управлять машиной в «состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание» и т. п.

А статья 12.8 ч. 1 КоАП обещает за это 30 000 рублей штрафа и лишение «прав» на 1,5—2 года. А в примечании к этой статье оговаривается, что «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается».

Вот эти самые «иные вещества» и оказываются порой той самой зацепкой для полицейского, чтобы возбудить административное дело по статье 12.8.