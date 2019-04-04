Новый Volvo V60 Cross Country уже доступен в России

На отечественный рынок Volvo V60 Cross Country приедет в единственной комплектации Plus, вооруженный безальтернативным бензиновым двухлитровым турбомотором T5 мощностью 250 л. с. Стоит отметить, что для других рынков в арсенале универсала есть еще и 190-сильный турбированный дизель D4, а также ожидается выход модели с гибридным «сердцем». В базе вседорожный V60 обойдется в 3 069 000 рублей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто построено на модульной платформе SPA, как и все модели 90-й и 60-й серий. По сравнению со стандартным «сараем» новинка увеличила дорожный просвет на уверенные 75 мм (до 210 мм). По умолчанию полноприводный V60 Cross Country отличается внедорожным режимом вождения, а также оснащается системами стабилизации и контроля сцепления на поворотах.

Кроме того, в списке электронных помощников есть ассистент, умеющий автоматически притормаживать двигателем на спуске. Конечно, не обошлось без фирменного City Safety — целого комплекса активной безопасности, в любое время суток распознающего препятствие на дороге и даже различая автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных.