Осадок из присадок

Вы никогда не задумывались, почему моторное масло всегда продается в канистре из непрозрачного пластика? Ведь свежее масло привлекательно выглядит, играет на солнышке янтарем, мотивируя как можно чаще радовать свой автомобиль заменой? Прозрачная тара — а некоторые производители думали фасовать премиальное масло в стекло — была бы отличным маркетинговым ходом для любого производителя, если бы не одно «но»: на дне канистр нет-нет да присутствует осадок. Плохо это или «ничего страшного»?

Мы организовали на сайте опрос на тему «Встречались ли Вы с осадком на дне новой канистры с маслом?». Большая часть автовладельцев либо даже не задумывается об этом, либо считает, что это вполне нормально. А зря.

Но для начала разберемся, почему осадок возможен и откуда вообще он берется.Тут следует обратиться к технологии производства моторных масел: в основе абсолютно любого продукта от всех мировых производителей лежит так называемое «базовое масло», которое несет на себе основной функционал, и пакет присадок, который, в свою очередь, усиливает ключевые свойства моторного масла — антикоррозийное, защитное, очищающее, охлаждающее. Он же «отвечает» за стойкость к старению и выгоранию.

Смешать, но не взбалтывать

Осадок осадку рознь, но в любом случае сам факт его присутствия говорит о том, что моторное масло не будет выполнять свои функции в полном объеме. Такое масло не сможет отработать весь межсервисный интервал, следовательно, вызовет повышенный износ двигателя. Особенно катастрофический вред будет нанесен силовому агрегату при тяжелых условиях эксплуатации. А город с его пробками и светофорами, холодными зимами и долгой работой мотора на холостых оборотах — это те самые «особо тяжкие».

Осадок, который лучше бы никогда не встречать, — темный. Такой осадок это не попадание воды или расслоение компонентов из-за перепада температур: такие «хлопья» теоретически возможно снова «вмешать» в основу, встряхнув канистру по аналогии с пачкой томатного сока. Причиной темного осадка на дне тары — его цвет может варьироваться от грязно-коричневого до черного — чаще всего становятся именно присадки.