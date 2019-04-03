Осадок из присадок

Фирменная этикетка и красивая канистра, разрекламированный бренд и высокая цена не являются панацеей — масло может содержать осадок, который отправит двигатель — а это все равно что сам автомобиль — на тот свет быстрее, чем лобовой удар. Как избежать, возможно, главной беды ГСМ, — в материале на портале «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Вы никогда не задумывались, почему моторное масло всегда продается в канистре из непрозрачного пластика? Ведь свежее масло привлекательно выглядит, играет на солнышке янтарем, мотивируя как можно чаще радовать свой автомобиль заменой? Прозрачная тара — а некоторые производители думали фасовать премиальное масло в стекло — была бы отличным маркетинговым ходом для любого производителя, если бы не одно «но»: на дне канистр нет-нет да присутствует осадок. Плохо это или «ничего страшного»?

Мы организовали на сайте опрос на тему «Встречались ли Вы с осадком на дне новой канистры с маслом?». Большая часть автовладельцев либо даже не задумывается об этом, либо считает, что это вполне нормально. А зря.

Но для начала разберемся, почему осадок возможен и откуда вообще он берется.Тут следует обратиться к технологии производства моторных масел: в основе абсолютно любого продукта от всех мировых производителей лежит так называемое «базовое масло», которое несет на себе основной функционал, и пакет присадок, который, в свою очередь, усиливает ключевые свойства моторного масла — антикоррозийное, защитное, очищающее, охлаждающее. Он же «отвечает» за стойкость к старению и выгоранию.

Смешать, но не взбалтывать

Осадок осадку рознь, но в любом случае сам факт его присутствия говорит о том, что моторное масло не будет выполнять свои функции в полном объеме. Такое масло не сможет отработать весь межсервисный интервал, следовательно, вызовет повышенный износ двигателя. Особенно катастрофический вред будет нанесен силовому агрегату при тяжелых условиях эксплуатации. А город с его пробками и светофорами, холодными зимами и долгой работой мотора на холостых оборотах — это те самые «особо тяжкие».

Осадок, который лучше бы никогда не встречать, — темный. Такой осадок это не попадание воды или расслоение компонентов из-за перепада температур: такие «хлопья» теоретически возможно снова «вмешать» в основу, встряхнув канистру по аналогии с пачкой томатного сока. Причиной темного осадка на дне тары — его цвет может варьироваться от грязно-коричневого до черного — чаще всего становятся именно присадки.

Черная метка

Осадок светлого, прозрачного или белого цвета браком не является. А вот черный — это уже приговор. Дело в том, что при производстве базового масла методом гидрокрекинга для финишной очистки используется специальный катализатор. Если его заменили непосредственно перед запуском новой партии, то в масло могут попасть мельчайшие частицы, которые не удерживаются заводским фильтром. Если это «счастье» попадет в мотор, то быть беде. Вдвойне обидно, что в этом случае мы убили двигатель своими руками.

Другой случай возникновения черного осадка — наличие сульфоната кальция, который так же осаждает противоизносную присадку диалкилдитиофосфат цинка. Причина проста и банальна: технология производства присадки и качество гидроокиси кальция не соответствуют современным требованиям. Ну и в целом, использование нестойких отечественных присадок также дает осадок. В лучшем случае он выпадет в поддон картера или забьет масляный фильтр, а в худшем — создаст задиры на стенках цилиндров, но точно не защитит соприкасающиеся детали двигателя. Такое масло не следует использовать в двигателях внутреннего сгорания.

Решение проблемы

Современные высокофорсированные моторы, особенно если речь идет о турбированных агрегатах, требуют к себе повышенного внимания и высокого уровня расходных материалов. Покупка и заливка низкопробного, поддельного, неподходящего по техническим характеристикам моторного масла по эффекту будет сравнима с залитой в двигатель «отработкой». Лучше сразу выкинуть движок, чтобы он не мучился.

Даже незначительный белый осадок, который чаще всего вызван осаждением микрокапель воды при превышении предела ее растворимости в масле, может вызвать целый ряд проблем, среди которых — эмульсия, недостаточная толщина пленки на соприкасающихся деталях.

Во многих отечественных маслах осадок, как ни странно, вообще «официально» не является браком, потому что рецептуры производства присадок для них, оговоренные ГОСТом, создавались еще в советские годы, когда требования были иными и моторы куда менее форсированными, адаптированными совсем под другие нагрузки. Такие масла проходят проверку, лицензируются, но вот использовать их для современных автомобилей уже не стоит. Дорого обходится такая экономия.

Чтобы продлить жизнь двигателя — защитить от коррозии и высокотемпературных отложений, обеспечить стойкость к старению, а также стабильность свойств самого масла на протяжении всего межсервисного интервала, следует выбирать смазочные материалы с современными пакетами присадок — лучше импортными.

Они полностью растворяются в базовом масле при блендинге и не выпадают нерастворимым осадком в процессе эксплуатации. Только в таком случае моторное масло гарантированно обеспечит и сохранит весь заявленный функционал на протяжении всего срока своей работы. И это совсем не означает, что придется идти за дорогим импортным маслом или переплачивать за обслуживание в сервисе официального дилера.

Например, отечественный производитель моторных масел Sintec использует максимально чистые базовые масла — в основном зарубежные, чтобы свойства продукта не зависели от качества нефтепродуктов, которые добываются в нашей стране, и не менялись от партии к партии. Другими словами, отсутствие своей сырьевой базы даже имеет свой плюс — возможность выбора поставщиков базовых масел. Бренд использует в рецептуре моторных масел премиальный пакет присадок, который полностью состоит из импортных компонентов.

Именно по этой причине смазочные материалы от «Обнинскоргсинтеза» могут быть использованы в современных двигателях внутреннего сгорания: на Sintec большой спрос у автовладельцев, которые хотят забыть, например, про образования нагара в моторе, износе деталей и коррозии — а это актуально для большинства автомобилей, уже сошедших с гарантии. Ну и понятно, что востребованность масел высокая в северных регионах, где большая часть года для автомобиля проходит под определением «тяжелые условия эксплуатации». Там необходим легкий пуск при минусовых температурах.

Независимые лаборатории также подтвердили свойства масла, за которые оно приобрело популярность у водителей: стабильные вязкостно-температурные и хорошие антиокислительные и диспергирующие свойства. Отечественное производство позволяет сделать смазочные материалы доступными, не в ущерб качеству самого масла, а импортные пакеты присадок гарантируют отсутствие осадка, убивающего современные моторы. Продукция Sintec также прошла сертификацию Европейской системы менеджмента качества моторных масел, которая подтверждает соответствие стандарту ACEA.

двигатель, автосервис, запчасти, моторное масло
3 апреля 2019
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