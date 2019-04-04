Как быстро и дешево избавиться от мелких царапин на лобовом стекле

Со временем лобовое стекло покрывается мелкими царапинами, которые не только портят внешний вид автомобиля, но и доставляют водителю определенный дискомфорт, мешая обзору. Как решить эту проблему? Можно обратиться к профессионалам, дерущим с клиентов три шкуры, а можно запастись терпением и отполировать триплекс своими силами, существенно экономя кровно нажитые.
В Москве стоимость работ по удалению мелких царапин ветрового стекла стартует с отметки в 5000 рублей за 1 кв.м триплекса — отнюдь недешевое удовольствие, согласитесь. Но если у водителя руки растут из правильного места, то он вполне может отполировать «лобовуху» самостоятельно: было бы, как говорится, желание и время. И, конечно, некоторые подручные средства.
Хорошо, когда есть возможность прикупить профессиональный полироль (1000—1500 ₽). Тем же, кто вынужден считать каждую копейку, можем рекомендовать в качестве альтернативы полироль-порошок, цена которого в три-четыре раза ниже прайса аналогичных жидких средств.
По большому счету, не так важно, какой именно продукт вы выберете. Главное — подготовка, аккуратность и строгое следование инструкциям.
Итак, для начала следует подготовить автомобиль: загнать его в закрытое помещение, куда не проникает пыль и прочий «мусор» с улицы. Очищаем триплекс таким образом, чтобы на нем не осталось никаких песчинок и грязи, а иначе появятся свежие царапины. Этому этапу уделите особое внимание — тщательно помыть поверхность лобового стекла действительно очень важно.
Далее, если вы приобрели жидкий полироль, укройте пленкой кузов машины (за исключением «лобовухи», естественно), дабы брызги не попадали на лакокрасочное покрытие и резиновые уплотнители — отмыть их потом будет непросто. Что же до порошка, то его нужно разбавить водой, чтобы в итоге получилась паста, напоминающая сметану. В таком случае авто можно не «заворачивать» — порошок убирается легко.
Жидкое средство наносим как на диск полировальной машинки, так и на поверхность стекла, а порошок — только на «лобаш». Аккуратно — на невысокой скорости вращения — приступаем к процессу. Помните, что долго работать с одним участком крайне нежелательно (триплекс нагревается), как нежелательно и давить на стекло — в противном случае рискуете получить трещину.
При первых признаках подсыхания пасты распыляйте на поверхность немного воды — она не только охладит стекло, но и не даст средству засохнуть. Время от времени останавливайтесь, выключайте машинку, протирайте триплекс сначала влажной салфеткой, а потом сухой и смотрите, насколько успешно идет процесс. У «любителей» полировка лобового стекла, как правило, занимает порядка 2—3 часов — наберитесь терпения.
По итогу освободите кузов от пленки и хорошенько промойте триплекс и прилегающие территории. Надеяться, что стекло заблестит как новенькое, не стоит — скорее всего, останутся крошечные точечные вкрапления и глубокие царапины. Зато вы без труда — а главное, и без особых затрат — справитесь с мелкой паутинкой, созданной щетками стеклоочистителя и прочими внешними «вредителями».