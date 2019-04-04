Как быстро и дешево избавиться от мелких царапин на лобовом стекле

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Хорошо, когда есть возможность прикупить профессиональный полироль (1000—1500 ₽). Тем же, кто вынужден считать каждую копейку, можем рекомендовать в качестве альтернативы полироль-порошок, цена которого в три-четыре раза ниже прайса аналогичных жидких средств.

По большому счету, не так важно, какой именно продукт вы выберете. Главное — подготовка, аккуратность и строгое следование инструкциям.