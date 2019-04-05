Немцы выпустили 30 млн. автомобилей Volkswagen Passat

Юбиляром оказался универсал Volkswagen Passat GTE Variant со светло-серой окраской кузова Pyrite Silver Metallic и подзаряжаемой гибридной силовой установкой (1,4-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 156 л. с. плюс 115-сильный электродвигатель).

Стоит отметить, что Passat стал одной из самых продаваемых моделей бренда вместе с Beetle, выпущенным в количестве 21,5 млн. авто, и Golf (35 млн. единиц), а по совместительству и популярнейшим автомобилем среднего класса за всю историю автомобильно промышленности. На данный момент «Пассат» сходит с конвейеров десяти заводов, разместившихся на трех континентах, причем авто нашло свое место на рынках более 100 стран.

Кстати, в начале февраля немцы представили обновленный автомобиль для европейских потребителей и россиян в частности, правда до нас посвежевшая модель доберется не раньше следующего года.

На данный момент в России Passat предложен в трех комплектациях и лишь в четырехдверном кузове. В арсенале переднеприводного седана три мотора мощностью 125, 150 и 180 л. с. Рублевый ценник на VW Passat стартует от 1 819 000 рублей.