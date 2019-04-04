Российский авторынок выходит из штопора

Неизменным лидером на отечественном рынке остается LADA: «автовазовским» дилерам удалось реализовать 33 821 автомобиль, подняв динамику на 10%. На втором месте отметилась KIA с 19 560 экземплярами и ростом в 2%. Тройку лидеров по-прежнему замыкает Hyundai, чьими авто, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заинтересовались 16 322 покупателя. Но весна для этого бренда началась не очень удачно: −2%.

Далее следует Renault (13 051 единица, −7%), а на пятой строчке прописалась Toyota (9224 машины, +3%). Кроме того, в ТОП-10 разместились по порядку: Volkswagen (8529 штук, −1%), Nissan (8136 единиц, +27%), Skoda (6956 единиц, +7%), «Группа ГАЗ» (4984 автомобиля, −1%) и Mitsubishi (4905 авто, −6%).

– Результаты достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад. — комментирует ситуацию председатель АЕБ Йорг Шрайбер. — Государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц.