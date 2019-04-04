Российский авторынок выходит из штопора

Фото: LADA
В марте на российском рынке было продано 160 180 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,8% больше показателей годичной давности. Если смотреть на первый квартал в целом, то реализация сохранилась практически на уровне прошлого года (-0,3%). За счет чего автопродажам удалось выйти из минуса?
Светлана Ермолаева

Неизменным лидером на отечественном рынке остается LADA: «автовазовским» дилерам удалось реализовать 33 821 автомобиль, подняв динамику на 10%. На втором месте отметилась KIA с 19 560 экземплярами и ростом в 2%. Тройку лидеров по-прежнему замыкает Hyundai, чьими авто, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заинтересовались 16 322 покупателя. Но весна для этого бренда началась не очень удачно: −2%.

Далее следует Renault (13 051 единица, −7%), а на пятой строчке прописалась Toyota (9224 машины, +3%). Кроме того, в ТОП-10 разместились по порядку: Volkswagen (8529 штук, −1%), Nissan (8136 единиц, +27%), Skoda (6956 единиц, +7%), «Группа ГАЗ» (4984 автомобиля, −1%) и Mitsubishi (4905 авто, −6%).

– Результаты достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад. — комментирует ситуацию председатель АЕБ Йорг Шрайбер. — Государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц.

Примечательно, что самую внушительную, практически коcмическую динамику показали китайские марки (но не все). Так, Geely продала 643 (+337%), чуть меньше удивил Haval (558 машин, +253%) и HTM (7 экземпляров, +250%). Правда, в количественном выражении продажи выглядят не так внушительно, а процентный рост объясняется низкими прошлогодними продажами.

Больше остальных в марте просели коммерческие автомобили Mercedes-Benz (149 автомобилей, −75%), бывший лидер среди «китайцев» Lifan (490 единиц, −63%), а также Honda (148 штук, −60%).

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4 апреля 2019
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