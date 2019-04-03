Какие подержанные автомобили среднего класса лучше всего покупают в России

Лидерскую позицию сохраняет Volkswagen Passat. Немецкая «бэушка» пришлась по вкусу 6454 покупателям, сократив тем не менее продажи на 6%. А в рейтинге новых машин модель не попала даже в первую двадцатку. Причиной тому ценник: авто в базе со 150-сильным мотором и семиступенчатым «автоматом» обойдется в 1 819 000 рублей.

Второе место занимает Mazda6, отданная во вторые руки в количестве 3602 машин (+2,7%). На третьей строчке прописался Ford Mondeo с результатом в 3174 авто (-2%). А между тем, не далек тот день, когда «американец» останется только на вторичном рынке: бренд покидает Россию, оставив нам только коммерческий Transit.

Четвертым номером идет премиальный Mercedes-Benz C-класса (2956 единиц, −0,6%), а первую пятерку, по сообщению агентства «Автостат-Инфо», закрывает BMW 3-й серии (2883 экземпляра, −2%). Далее в ТОП-10 по порядку идут: Toyota Avensis (2068 машин, −8,1%), Honda Accord (1954 автомобиля, −24,2%), Nissan Primera (1441 штука, −30%), Opel Vectra (1490 авто, −11,4%) и «старушка» Audi 80 (1291 единица, −10%).