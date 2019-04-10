Японцы уточнили сроки запуска в России нового Suzuki Jimny

Продажи сменившего генерацию Suzuki Jimny на родине стартовали еще летом прошлого года. Тогда ходили слухи о том, что россиянам ждать новинку до весны. Сейчас же сроки уже сдвинулись на предстоящую осень. Эту информацию как раз и подтвердил г-н Юта, уточнив, что новинка «не опаздывает с началом продаж, а приедет своевременно, поскольку его стихия — это тяжелые осенне-зимние внедорожные условия».

Новый малыш Jimny, как уже писал портал «АвтоВзгляд», приедет с новым же 1,5-литровым мотором мощностью 120 л. с. Движок будет сочетаться либо с пятискоростной «механикой», либо с четырехступенчатой АКП. О цене на новинку речи пока нет — до осени еще слишком много времени.

Кстати, японцы в текущем и пока, скажем прямо, не очень удачном году планируют увеличить продажи в России сразу на 30%. Совсем недавно в реализацию этих амбиций сложно было поверить: в январе компания продала у нас лишь 159 машин (−24% относительно прошлого года), а в феврале — 213 авто (-31%). Но март показал, что планы вполне осуществимы: видимо, за счет выхода обновленной Suzuki Vitara объемы начали расти словно на дрожжах (742 единицы, +123%), что вполне подтверждает верность расчетов специалистов марки. Следующим толчком для роста станет новый «Джимни».