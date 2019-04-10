4 причины, из-за которых резко ломается стеклоомыватель в авто

Омыватель лобового стекла — один из самых простых узлов современного автомобиля. Он состоит из бачка для жидкости — воды или «незамерзайки» по сезону — помпы, шлангов и форсунок. Следовательно, нарушение его работы связанно с одним из этих элементов. Начинать диагностику следует «от печки». То есть от резервуара.

Бак потек

Поздний переход на «зимний режим» часто становится причиной микротрещин, которые весной, с увеличением забортной температуры, могут расширяться. Пластик не вечен, с годами он теряет свои свойства и начинает давать течь. Найти причину повышенного расхода достаточно просто: все зимние «омывайки» окрашены в яркие цвета, так что подтек будет локализован мгновенно. Давайте оставим в прошлом клей и эпоксидную смолу: на разборке за бачок стеклоомывателя даже для дорогого авто возьмут не более тысячи рублей, а замену можно провести и самостоятельно.