4 причины, из-за которых резко ломается стеклоомыватель в авто

Грязь с весенней дороги залепила лобовое стекло, а подрулевой рычажок вызывает лишь надсадный гул помпы да работу дворников «на сухую»? Останавливайтесь. Дальнейшее движение возможно только после решения проблемы. Иначе — просто опасно!Мелкий узел в авто, чья поломка принесет большие проблемы
Омыватель лобового стекла — один из самых простых узлов современного автомобиля. Он состоит из бачка для жидкости — воды или «незамерзайки» по сезону — помпы, шлангов и форсунок. Следовательно, нарушение его работы связанно с одним из этих элементов. Начинать диагностику следует «от печки». То есть от резервуара.
Бак потек
Поздний переход на «зимний режим» часто становится причиной микротрещин, которые весной, с увеличением забортной температуры, могут расширяться. Пластик не вечен, с годами он теряет свои свойства и начинает давать течь. Найти причину повышенного расхода достаточно просто: все зимние «омывайки» окрашены в яркие цвета, так что подтек будет локализован мгновенно. Давайте оставим в прошлом клей и эпоксидную смолу: на разборке за бачок стеклоомывателя даже для дорогого авто возьмут не более тысячи рублей, а замену можно провести и самостоятельно.
Насос не сосет
Следующим пунктом в списке стоит насос. Определить его работоспособность «на звук» может только механик в специализированном сервисе, а в условиях «гаражной вечеринки» диагностировать узел следует следующим образом: снимаем шланг с соответсвующего штуцера и давим на подрулевой рычаг. Не полилось? Отправляйтесь в магазин! Впрочем, глубоко изношенная, но рабочая помпа тоже приведет в «Автозапчасти»: выдаваемого агрегатом давления может просто не хватать для достижения результата. Вода «не дотекает» до форсунок, стекло остается грязным.
Трубы горят
Если в бачке есть жидкость, а насос работает исправно, значит, проблема кроется в шлангах или форсунках. Иногда причиной «затора» становится пережатый патрубок — тогда проблему можно исправить без лишних затрат. Чаще же всего причина неисправности тех и других — в грязи, отложениях и накипи, которая там скапливалась годами. Чистка должного результата не даст: водопровод с годами износился и при демонтаже вероятнее всего деформируется или просто порвется.
А вот сами «брызгалки» можно и нужно обслуживать. Тонны химии, вылитые за зиму на дороги, оседают на них каменной преградой и не пропускают воду. Заранее «обогатившись» толстой и надежной булавкой, можно не только навести порядок в «недрах» форсунок, но и настроить потоки живительной влаги, которые у многих автовладельцев летят на крышу, на соседние машины, но никак не на лобовое.
Если же все махинации должного результата так и не дали, значит нужно просто заменить сами «брызгалки». Отличный, к слову, довод наконец-то порадовать себя и свой авто веерными форсунками, которые намного лучше справляются с прямыми обязанностями, но и значительно экономят жидкость.
Чистое лобовое стекло — обязательный элемент безопасности дорожного движения. Вашей безопасности. Халатное отношение к работе «дворников» и механизма омывателей может привести к печальным последствиям. А ведь порой вопрос решается за несколько минут. Даже двигатель прогреться не успеет.