В России запустили в продажу обновленный Suzuki Vitara

Обновленный Suzuki Vitara можно узнать по перелицованной пятисекционной радиаторной решетке. Кроме того, для модели теперь доступны два новых оттенка окраски кузова: нежный серо-голубой Ice Grayish Blue и спокойный песочный Solar Yellow. Также кроссовер обзавелся светодиодной оптикой, включая передние фары и задние фонари.

В центре комбинированной приборной панели красуется 4,2-дюймовый цветной дисплей, на него бортовой компьютер выводит важную информацию об активном режиме движения, а также показывает данные о текущем крутящем моменте.

На центральной консоли кроссовера, как и раньше, между двумя воздуховодами расположился циферблат аналоговых часов с посвежевшим дизайном. Под ним разместился сенсорный экран мультимедийной системы диагональю семь дюймов.