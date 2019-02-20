В России запустили в продажу обновленный Suzuki Vitara

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Автомобиль поменял внешность, получив новые цвета в палитру кузовных эмалей, и подрос в цене. При этом «японец» сохранил хорошо знакомые владельцам дорестайлингового «паркетника» моторы.
Обновленный Suzuki Vitara можно узнать по перелицованной пятисекционной радиаторной решетке. Кроме того, для модели теперь доступны два новых оттенка окраски кузова: нежный серо-голубой Ice Grayish Blue и спокойный песочный Solar Yellow. Также кроссовер обзавелся светодиодной оптикой, включая передние фары и задние фонари.
В центре комбинированной приборной панели красуется 4,2-дюймовый цветной дисплей, на него бортовой компьютер выводит важную информацию об активном режиме движения, а также показывает данные о текущем крутящем моменте.
На центральной консоли кроссовера, как и раньше, между двумя воздуховодами расположился циферблат аналоговых часов с посвежевшим дизайном. Под ним разместился сенсорный экран мультимедийной системы диагональю семь дюймов.
Кстати, «паркетник» сохранил моторную линейку: авто приводят в движение все те же бензиновые 1,6-литровый VVT мощностью 117 л. с. или 140-сильный турбированный Boosterjet объемом 1,4 л — на выбор покупателя. Оба движка выступают в паре с пятискоростной «механикой», либо с шестидиапазонной АКП от Aisin.
Обновленная «Витара» оценивается в 1 179 000 рублей. Причем на сегодняшний день есть возможность купить авто и в дорестайлинговом варианте, чей прайс стартует от 1 119 000 без учета всевозможных скидок.