Какие иномарки раскупаются в России лучше остальных

ТОП-10, составленный на основе данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), возглавляет KIA Rio. «Кореец» разошелся тиражом в 22 275 экземпляров, потеряв 12,2% «голосов». Во вторую строчку вписался Hyundai Creta с результатом в 16 770 автомобилей (+6,4%), ставший в очередной раз еще и самым продаваемым в России кроссовером. А первую тройку замыкает Hyundai Solaris, пришедшийся по вкусу 14 199 отечественным покупателям (-1,9%). Стоит отметить, что вся лидирующая троица корейского происхождения.

На четвертом месте оказался Volkswagen Polo: бюджетный «немец» уехал от дилеров в количестве 11 801 автомобиля (+2,1%). За ним следует еще один «паркетник» — Renault Duster (8268 единиц, −19,5%).

С шестой по девятую позиции автомобильного хит-парада иномарки заняли в следующем порядке: Toyota Camry (8251 экземпляр, +37%), Skoda Rapid (7963 авто, −0,7%), Renault Logan (7892 машины, +10,8%), KIA Sportage (7657 штуки, +0,9%) и Volkswagen Tiguan (7298 автомобилей, −0,1%).

Кстати, последний вновь для российских покупателей будут оснащать 150-сильным дизелем. Дилеры уже начали принимать заказы на такой кроссовер.