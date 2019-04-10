Пьяных водителей после ДТП будут сажать вместе с маньяками и убийцами

Российские законотворцы всегда крайне чутко следят за тем, что сами считают чаяниями электората и особенно оперативно идут ему навстречу, когда требуемые изменения в закон ничего не стоят бюджету, а касаются ужесточения наказания для представителей того самого электората.

Судя по всему, на данный момент самая острая проблема в нашей стране, связанная с безопасностью дорожного движения, — это недостаточно серьезные наказания для зачинщиков «пьяных» аварий. А вот тот факт, что универсальный для российского права принцип презумпции невиновности почему-то не работает в 12-й («автомобильной») статье КоАП, а для доказательства вины водителя в суде достаточно просто слов сотрудника ГИБДД, вписанных в протокол, не заслуживает высокого внимания законодателей.

И в том, что формулировки пункта ПДД 10.1 (про обязанность водителя учитывать условия движения), искалечившего судьбы миллионов автовладельцев, никто не собирается «поворачивать лицом», а не совершенно противоположным местом к рядовому автомобилисту, мы убеждаемся вновь и вновь.