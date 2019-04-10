Пьяных водителей после ДТП будут сажать вместе с маньяками и убийцами

Законодатели решили запугать пьющих за рулем очередной порцией ужесточения наказаний — идя на встречу чувствам мести родственников погибших в «пьяных» ДТП.
Алексей Батушенко

Российские законотворцы всегда крайне чутко следят за тем, что сами считают чаяниями электората и особенно оперативно идут ему навстречу, когда требуемые изменения в закон ничего не стоят бюджету, а касаются ужесточения наказания для представителей того самого электората.

Судя по всему, на данный момент самая острая проблема в нашей стране, связанная с безопасностью дорожного движения, — это недостаточно серьезные наказания для зачинщиков «пьяных» аварий. А вот тот факт, что универсальный для российского права принцип презумпции невиновности почему-то не работает в 12-й («автомобильной») статье КоАП, а для доказательства вины водителя в суде достаточно просто слов сотрудника ГИБДД, вписанных в протокол, не заслуживает высокого внимания законодателей.

И в том, что формулировки пункта ПДД 10.1 (про обязанность водителя учитывать условия движения), искалечившего судьбы миллионов автовладельцев, никто не собирается «поворачивать лицом», а не совершенно противоположным местом к рядовому автомобилисту, мы убеждаемся вновь и вновь.

Что хотят ужесточить на этот раз? Верховный Суд и правительство одобрили, а депутаты Госдумы намерены до конца весенней сессии 2019 года принять, поправки в статью 246 УК «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств», касающиеся наказаний за пьяные ДТП с пострадавшими.

– Предусматривается ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет). При гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), в случае гибели двух или более лиц — от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет), — пояснил на днях председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По большому счету, ключевое изменение в 246 УК — резкое ужесточение минимального наказания. От тюрьмы зачинщик пьяного ДТП с тяжелоранеными уже не «увернется». А алкаш за рулем, убивший несколько человек, сядет не менее чем на восемь лет. Таким образом власти собираются удовлетворить справедливое чувств мести, обуревающие родственников погибших, — фактически приравнях их к убийцам и маньякам.

Но полного искупления не выйдет: принцип «зуб за зуб» все равно не соблюден. А что 9 лет, что 15 лет заключения в качестве максимального наказания — по большому счету все едино.

Погибших это не воскресит. А крест на судьбе виновного что так, что так будет поставлен. И неужели кто-то всерьез верит, что суровость кары может остановить пьяного, которому море по колено? Как себе это представляют уважаемые законодатели?

Неужели едет такой алкаш и думает: «Так, теперь за нескольких погибших дают 15 лет — устрою-ка я ДТП попроще, только с раненными, за это максимум семь годков придется сидеть». Неужели не понятно, что ни один, даже «в дрова» пьяный пропойца, садясь за руль, не планирует никого убивать и калечить? И все эти градации наказания за разные последствия ДТП в пьяном виде ему в этот момент совершенно «до лампочки»?

Это ясно любому здравомыслящему человеку. Кроме, увы, депутатов, судьей ВС и чиновников правительства…

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10 апреля 2019
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