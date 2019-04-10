Россияне начали отказываться от иномарок

Свежие цифры оказались меньше показателей годичной давности на 1,5%. Отметим, что итог подбит с учетом легковых машин и легкого коммерческого транспорта. Рыночная доля иностранных автомобилей также снизилась. Так, в прошлом году на проданные иномарки приходилось 75%. А сейчас объемы зарубежных авто снизились до 74,1%. А если брать во внимание только мартовские продажи, то и до 73,8%, сообщает агентство «Автостат».

Выходит, что рынок понемногу начал смещаться в сторону российских игроков, которых, к слову сказать, в этом сегменте можно пересчитать по пальцам одной руки: АВТОВАЗ, УАЗ да «Группа ГАЗ», собирающая лишь коммерческие автомобили.

Стоит напомнить, что всего с января по март в России реализовали 392 920 новых машин, что на 0,3% меньше, чем год назад. Лидером рейтинга брендов стал LADA c результатом в 82 363 авто (+4%). Вторую и третью строчку заняли KIA (52 982 единиц, +1%) и Hyundai (41 425 экземпляров, +7%) соответственно. Кстати, GAZ прописался на девятом месте, а UAZ — на 14-м.