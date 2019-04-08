Volkswagen интригует кроссовером с квадратным рулем

Фото: Volkswagen
Пресс-служба компании Volkswagen несколько дней назад уже намекнула на премьеру новейшего большого кроссовера: на моторшоу в Шанхай немцы привезут полноразмерный «паркетник» на электротяге и с автопилотом. Чтобы до дебюта подержать поклонников марки в напряжении, в Сеть вбросили эскиз салона новинки.
Светлана Ермолаева

На изображении отчетливо видно, что Volkswagen ID. Roomzz получит квадратный руль и выполненную в минималистичном стиле переднюю панель вкупе с «приборкой». Конечно, «живой» концепткар будет отличаться от наброска, а вот на сколько, мы сможем узнать на премьере 16 апреля.

Прототип VW ID. Roomzz станет предвестником серийного автомобиля, построенного на модульной платформе MEB, с системой автономного управления четвертого уровня. Новинка пополнит продуктовую линейку «зеленого» семейства ID в 2021 году. Кстати, оно разрастается просто на глазах: немцы уже показали хэтчбек ID., компактный кроссовер ID. Crozz, фургон ID. Buzz, гоночный болид ID. R, седан ID. Vizzion и багги ID. Buggy.

Стоит отметить, что ID. Roomzz в отличие от других электрических соплатформенников получил возможность изменять конфигурацию кресел под сиюминутные потребности, настраивая пространство под себя.

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8 апреля 2019
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