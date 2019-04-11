Опубликовано первое фото нового Subaru Outback

По предварительным данным, в основу автомобиля ляжет модульная платформа Subaru Global Platform (SGP), на которой поcтроены почти все модели последнего поколения.

Что касается силовой линейки, то новый Outback получит те же моторы, что и новый Legacy — 2,5-литровый атмосферник Boxer мощностью 182 л. с. и 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 260 л. с. Модель будет оснащаться вариатором и системой постоянного полного привода.

Появится также модификация с гибридной силовой установкой e-Boxer с 2-литровым оппозитным моторм мощностью 150 л. с. и 16,7-сильным электродвигнателем и вариатором. Аналогичной системой уже оснащается Subaru XV e-Boxer.

В настоящее время Subaru Outback текущего поколения предлагается на российском рынке с моторами объемом 2,5 и 3,6 л по цене от 2 659 000 рублей