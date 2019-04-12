Какие подержанные универсалы покупают в России

Фото: LADA
В прошлом году в общей сложности на российском вторичном рынке перепродали около 5,4 млн. легковых автомобилей. Среди них специалисты насчитали 518 600 практичных, но не очень популярных универсалов, правда, это на 2,9% больше, чем в 2017-м. Какие модели были наиболее востребованы у наших соотечественников?
Светлана Ермолаева

На вершину рейтинга взобралась LADA Kalina первого поколения в кузове универсал или по-другому ВАЗ-1117, продержавшаяся на конвейере с 2007 по 2013 гг. За год автомобиль продали во вторые руки в количестве 34 500 авто. Кстати, модель, более пяти лет назад покинувшая производство, показала положительную динамику в 6,1%.

Далее следует еще одна «россиянка»: ВАЗ-2104, пришедшаяся по вкусу 33 300 покупателям (-10,5%), а тройку лидеров замыкает ВАЗ-2111 (28 300 машин, −5,9%). На четвертом месте автомобильного хит-парада прописалась Toyota Corolla с продажами в 23 700 машин (+9,3%), параллельно получив статус самого популярного иностранного «сарая» с пробегом. На пятой строчке оказался LADA Largus (23 200 единиц, +31%).

За ними в ТОП-10 идут по порядку следующие «бэушки»: Ford Focus (15 100 экземпляров, +10,6%), Ford Fusion (14 500 автомобилей, +2,5%), ВАЗ-2171 или по-иному LADA Priora (14 000 штук, +7,4%), Toyota Caldina (12 500 машин, −6,2%) и Volkswagen Passat (12 300 авто, −6,2%), сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что специалисты составили подобный рейтинг седанов среднего класса, также назвав десятку самых популярных моделей.

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12 апреля 2019
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