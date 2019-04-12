Какие шины лучше: широкие или узкие

К летнему сезону многие водители устанавливают на свои автомобили более низкие и широкие покрышки — и аэродинамика лучше, и вид эффектнее. Хотя и стоят такие шины дороже узких. Но безопаснее ли они?

От ширины покрышки, прежде всего, зависят свойства цепкости с дорожным полотном. Они выше, чем у узких шин. Правда, исключительно на сухой поверхности! А вот на влажной — увеличивается риск аквапланирования.

При замене узких шин на более широкие фактически увеличивается сопротивление качению, что отражается на расходе «горючки». Иными словами, «кушать» автомобиль, пусть и не сильно, но будет больше. Требует ли красота жертв?