Какие шины лучше: широкие или узкие

Как выбор автомобильных покрышек влияет на управление машиной, безопасность и комфорт? Чем хуже или лучше узких шин их более широкие аналоги? Ответы на эти и другие, не менее актуальные перед сезонной переобувкой вопросы дают эксперты портала «АвтоВзгляд».
К летнему сезону многие водители устанавливают на свои автомобили более низкие и широкие покрышки — и аэродинамика лучше, и вид эффектнее. Хотя и стоят такие шины дороже узких. Но безопаснее ли они?
От ширины покрышки, прежде всего, зависят свойства цепкости с дорожным полотном. Они выше, чем у узких шин. Правда, исключительно на сухой поверхности! А вот на влажной — увеличивается риск аквапланирования.
При замене узких шин на более широкие фактически увеличивается сопротивление качению, что отражается на расходе «горючки». Иными словами, «кушать» автомобиль, пусть и не сильно, но будет больше. Требует ли красота жертв?
Впрочем, это еще не все. Низкий профиль — более жесткий. Особенно на наших направлениях. Попал в яму — есть риск остаться не только без покрышки, но и без колесного диска и даже элементов подвески.
Комфортное вождение не в последнюю очередь зависит и от объема воздуха в шинах. Проще говоря, чем больше диаметр диска, тем меньше воздуха поместится в ободе. «Резина» с высоким профилем имеет большее пространство для воздуха, а значит она более мягкая и удобная на ходу, нежели широкие низкопрофильные покрышки.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель технической поддержки Nokian Tyres Матти Морри, более полувека проработавший в шинной отрасли, «в экстремальных зимних условиях лучше ведут себя узкие шины, поскольку они обеспечивают высокое поверхностное давление на дорожное покрытие, а более широкие шины имеют лучшее сцепление с твердыми покрытиями».