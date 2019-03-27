Каким бензином лучше заправлять LADA Vesta — АИ-92 или АИ-95?

Вопрос выбора оптимального октанового числа бензина для собственной машины интересует многих автовладельцев. Однако в случае с машинами LADA он встречается особенно часто.
Максим Строкер

Традиционно считается, что в любые отечественные машины можно лить бензин с октановым числом 92. Раз их делают в России, значит их моторы, якобы, изначально рассчитаны на потребление этого типа топлива, — причем, зачастую, еще и не особенно качественного.

Легендарная всеядность отечественных и, в частности, АВТОВАЗовских двигателей зиждется на отзвуках подобной славы, закрепившейся еще за силовыми агрегатами карбюраторных «Жигулей».

На самом деле, характеристики любого двигателя — будь это хоть LADA, хоть Mercedes, — создаются в расчете на потребление топлива только определенного качества. Главная характеристика мотора, от которой зависит октановое число топлива, подходящего ему — степень сжатия в цилиндрах.

Под капотами LADA Vesta, колесящих сейчас по просторам нашей необъятной, встречаются несколько типов двигателей: 1,6-литровый ВАЗ-овский восьмиклапанник мощностью 86 л. с. и степенью сжатия 10,3, 1,6-литровый 16-клапанный мощностью 106 и степенью сжатия 10,45, 1,8-литровый 122-сильный со степенью сжатия 10,5 и дефорсированный на АВТОВАЗе 1,6-литровый ниссановский мотор мощностью 114 л. с. и степенью сжатия 9,5.

Считается, что для моторов со степенью сжатия в пределах 9–10,5 предназначен бензин АИ-92. А при степени сжатия 10–12,5 оптимален АИ-95. Как мы видим, для всех применяемых на Vesta двигателях, в принципе, подходит 92-ой бензин.

А ее 16-клапанники, с точки зрения степени сжатия, уже могут претендовать и на питание АИ-95. Исходя из этих соображений и нужно строить выбор топлива для своей Vesta.

Когда во главе угла стоит экономия на эксплуатации машины, следует заправляться исключительно АИ-92.

Однако надо помнить, что бензин с более высоким октановым числом менее склонен к детонации в процессе горения в цилиндрах. Этот процесс, как известно, совсем не продляет жизнь мотору. Так вот, если владелец Vesta намерен ездить на ней без проблем как можно дольше, ему можно порекомендовать заправку бензином АИ-95.

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27 марта 2019
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