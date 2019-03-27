Каким бензином лучше заправлять LADA Vesta — АИ-92 или АИ-95?

Традиционно считается, что в любые отечественные машины можно лить бензин с октановым числом 92. Раз их делают в России, значит их моторы, якобы, изначально рассчитаны на потребление этого типа топлива, — причем, зачастую, еще и не особенно качественного.

Легендарная всеядность отечественных и, в частности, АВТОВАЗовских двигателей зиждется на отзвуках подобной славы, закрепившейся еще за силовыми агрегатами карбюраторных «Жигулей».

На самом деле, характеристики любого двигателя — будь это хоть LADA, хоть Mercedes, — создаются в расчете на потребление топлива только определенного качества. Главная характеристика мотора, от которой зависит октановое число топлива, подходящего ему — степень сжатия в цилиндрах.

Под капотами LADA Vesta, колесящих сейчас по просторам нашей необъятной, встречаются несколько типов двигателей: 1,6-литровый ВАЗ-овский восьмиклапанник мощностью 86 л. с. и степенью сжатия 10,3, 1,6-литровый 16-клапанный мощностью 106 и степенью сжатия 10,45, 1,8-литровый 122-сильный со степенью сжатия 10,5 и дефорсированный на АВТОВАЗе 1,6-литровый ниссановский мотор мощностью 114 л. с. и степенью сжатия 9,5.