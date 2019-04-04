В России стартовали продажи новой LADA Largus

Фото: Вячеслав Василенко
На Петербургском международном автосалоне состоялась премьера сверхэкономичной версии LADA Largus CNG. Автомобиль способен проехать без дозаправки 1000 километров. Цена — от 843 300 рублей.
Вячеслав Василенко

Битопливный «Ларгус» оснащен 1,6-литровым мотором мощностью — на выбор — 94 или 106 л. с., способным поедать, как бензин, так и сжатый природный газ. Резервуар для метана емкостью 90 литров расположен в багажном отсеке, что позволило сохранить штатный 50-литровый бензобак.

В список оснащения LADA Largus CNG входят передние подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, аудиосистема с USB и поддержкой MP3-формата, а также беспроводной Bluetooth-модуль и задние датчики парковки. А еще есть противотуманки и кондиционер.

Покупателям предлагается четыре модификации: фургон, пятиместный и семиместный универсал, а также приподнятая кросс-версия. Автомобиль в любом из вариантов исполнения комплектуется безальтернативной механической коробкой передач.

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4 апреля 2019
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