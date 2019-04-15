Стали известны новые подробности о новом Opel Corsa

По официальному заявлению пресс-службы бренда, Opel Corsa со сменой генерации сбросит около 10% веса. Если говорить точнее, то пятидверный хетчбэк «похудеет» на 108 кг по сравнению с предшественником. Сухая масса «легковушки» составит 980 кг при длиннее в 4,06 м. В качестве диеты разработчики применили различные легкие и сверхпрочные сплавы стали, а также современные методики соединения кузовной конструкции.

Так, кузов вкупе с платформой экономят 40 кг, новые моторы тоже стали легче, к примеру, новые трехцилиндровые двигатели уступают прежним «четверкам» до 15 кг. Еще 2,4 кг убавляет алюминиевый капот. Кстати, новинка получит крышку моторного отсека из того же материала, что и у флагманской Insignia. Кроме того, на дополнительные 10 кг уменьшат массу кресла (на 5,5 кг — передний ряд, на 4,5 кг — задний).

Стоит отметить, что хоть немецкий бренд и возвращается на российский рынок, маленькая «Корса» в ближайшее время не будет доступна для отечественных потребителей. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в первых рядах приедут компактный кроссовер Opel Grandland X, минивэн Opel Zafira Life и пассажирский фургон Opel Vivaro Transporter.