Десять самых популярных SUV на вторичном рынке

Отечественные автолюбители не изменяют себе в своих предпочтениях, и спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в России по-прежнему продолжает расти. За прошедший квартал машины в этом сегменте разошлись в количестве 263 800 штук, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые популярные модели с пробегом.
Десятку хитов продаж представителей сегмента SUV на вторичном рынке замыкает Toyota Land Cruiser, которая с января по март реализована в количестве 11 700 штук, что на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
На девятой позиции оказался Volkswagen Tiguan (11 800 единиц, +10,5%), за ним следуют Renault Duster (17 500 экземпляров, +7%), Mitsubishi Outlander (16 300 штук, +1%), Honda CR-V (13 000 машин, −0,5%). А пятерку хитов представим отдельно.
LADA 4x4
Традиционно самым желанным для россиян внедорожником на «вторичке» уже длительное время остается LADA 4x4. За три прошедших месяца старая добрая «Нива» в трехдверном варианте разошлась в количестве 21 000 экземпляров, и это на 3% больше чем в первом прошлогоднем квартале.
Пятилетние полноприводные внедорожники с 1,7-литровым 83-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» обойдутся по цене от 200 000 до 600 000 рублей в зависимости от пробега и технического состояния.
На второй позиции также уже продолжительное время располагается еще один отечественный бюджетный внедорожник Chevrolet Niva, продажи которого в прошедшем квартале также увеличились, но уже на 10%.
Полноприводные «Шеви-НИвы» 2014 года выпуска, заряженные аналогичным тандемом 1,7-литровой 80-сильной «четверки» и пятиступенчатой «механики», предлагаются в ценовом диапазоне от 250 000 до 650 000 рублей.
Toyota RAV4
Японский кроссовер Toyota RAV4 занял третью позицию, и спрос на эту модель увеличился на 4%. Например, пятилетние экземпляры доступны по цене от 980 000 до 1 600 000 рублей.
За эти деньги можно приобрести версии с бензиновыми моторами объемом 2,5 л (179 л. с.) и 2 л (146 л. с.). Первый работает в паре с «автоматом», второй — с «вариатором». Встречаются также дизельные комплектации с 2,2-литровой «четверкой» мощностью 149 л. с. и автоматической коробкой передач.
На четвертом месте оказался среднеразмерный японский кроссовер Nissan X-Trail, популярность которого в первом квартале выросла на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Пятилетние экземпляры 2014 года выпуска предлагаются в ценовом диапазоне от 750 000 до 1 400 000 рублей. Речь идет в основном о различных бензиновых версиях, но наиболее популярна комплектация с 2-литровым мотором мощностью 141 л. с и «вариатором». Встречаются также и кроссоверы со 150-сильным турбодизелем объемом 2 л, который работает в паре с «автоматом».
Nissan Qashqai
Замыкает пятерку еще один представитель Nissan — компактный паркетник Qashqai. С января по март спрос на эту модель повысился на 9%. Пятилетние кроссоверы обойдутся по цене от 700 000 до 1 300 000 рублей.
В большинстве своем это будут версии с 2-литровым мотором мощностью 144 л. с., который работает в паре с бесступенчатым «вариатором». Судя по предложениям на вторичном рынке, разница в стоиомости между «Кашкаями» с передним и полным приводом совсем несущественна.