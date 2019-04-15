Десять самых популярных SUV на вторичном рынке

Десятку хитов продаж представителей сегмента SUV на вторичном рынке замыкает Toyota Land Cruiser, которая с января по март реализована в количестве 11 700 штук, что на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

На девятой позиции оказался Volkswagen Tiguan (11 800 единиц, +10,5%), за ним следуют Renault Duster (17 500 экземпляров, +7%), Mitsubishi Outlander (16 300 штук, +1%), Honda CR-V (13 000 машин, −0,5%). А пятерку хитов представим отдельно.