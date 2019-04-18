Новую Hyundai Sonata для России показали в Нью-Йорке

Компания Hyundai привезла на 119-ый по счету автосалон в Нью-Йорке два автомобиля. Один из них уже был представлен и, мало того, его продажи уже стартовали на местном рынке. А вторая новинка успела лишь показать свое лицо на официальных эскизах и шпионских снимках.
Посетителей Североамериканского моторшоу корейцы порадовали седаном в купеобразном обличии — Hyundai Sonata восьмого поколения, успевшей произвести фурор на местном рынке.
Автомобиль может похвастать элегантным, стремительным и немного агрессивным дизайном, а также широким перечнем систем активной безопасности. В частности авто оснастили комплексом SmartSense, предупреждающем об угрозе аварии. Кроме того, со сменой генерации, «четырехдверка» переехала на свежую платформу третьего поколения Hyundai Motor.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новая «Соната» будет представлена и отечественным потребителям. Старт ее российского производства намечен на конец текущего года: модель будут собирать на мощностях мультибрендового калининградского «Автотора».
Второй новинкой стал совершенно новый субкомпактный кроссовер Hyundai Venue. Внешность автомобиля перекликается с еще одним маленьким «паркетником» — Hyundai Konа: первое, на что обращаешь внимание — это характерная форма решетки радиатора и двухэтажная оптика с зауженными дневными ходовыми огнями.
Самый компактный и, соответственно, самый бюджетный SUV бренда оснастили продвинутой мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном и дисплеем для камеры заднего вида, а также с возможностью интеграции смартфона.