Новую Hyundai Sonata для России показали в Нью-Йорке

Посетителей Североамериканского моторшоу корейцы порадовали седаном в купеобразном обличии — Hyundai Sonata восьмого поколения, успевшей произвести фурор на местном рынке.

Автомобиль может похвастать элегантным, стремительным и немного агрессивным дизайном, а также широким перечнем систем активной безопасности. В частности авто оснастили комплексом SmartSense, предупреждающем об угрозе аварии. Кроме того, со сменой генерации, «четырехдверка» переехала на свежую платформу третьего поколения Hyundai Motor.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новая «Соната» будет представлена и отечественным потребителям. Старт ее российского производства намечен на конец текущего года: модель будут собирать на мощностях мультибрендового калининградского «Автотора».