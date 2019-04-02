Появились новые снимки новейшего кроссовера Hyundai Venue

Первые снимки «живого» автомобиля просочились в Сеть через индийские СМИ. Можно предположить, что на фото, опубликованных изданием Carandbike, запечатлен Hyundai Venue, предназначенный для местного рынка. И хотя кроссовер закутан в плотный черный камуфляж, нашим зарубежным коллегам удалось его приоткрыть и даже заглянуть в салон, чтобы увидеть «лицо» модели и рассмотреть интерьер.

Дизайн передней части авто напоминает Santa Fe или Kona: двухэтажная оптика, узкие фары и противотуманки, обрамленные светодиодной каемкой. Правда, вызывает удивление оформление фальшрадиаторной решетки «в клеточку», но будем надеяться, что эта деталь останется особенностью модели для индийского рынка.