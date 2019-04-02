Появились новые снимки новейшего кроссовера Hyundai Venue

Премьера новейшего Hyundai Venue, самого компактного кроссовера в продуктовой линейке корейского бренда, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Но еще до дебюта автомобиль успел попасть в объективы камер вездесущих шпионов.
Первые снимки «живого» автомобиля просочились в Сеть через индийские СМИ. Можно предположить, что на фото, опубликованных изданием Carandbike, запечатлен Hyundai Venue, предназначенный для местного рынка. И хотя кроссовер закутан в плотный черный камуфляж, нашим зарубежным коллегам удалось его приоткрыть и даже заглянуть в салон, чтобы увидеть «лицо» модели и рассмотреть интерьер.
Дизайн передней части авто напоминает Santa Fe или Kona: двухэтажная оптика, узкие фары и противотуманки, обрамленные светодиодной каемкой. Правда, вызывает удивление оформление фальшрадиаторной решетки «в клеточку», но будем надеяться, что эта деталь останется особенностью модели для индийского рынка.
На корме красуется надпись Turbo. По некоторым данным, «паркетник» в такой модификации вооружат трехцилиндровым турбированным мотором объемом 1 л, работающим в паре с «механикой» или семиступенчатой АКП с двумя сцеплениями.
Стоит напомнить, что Hyundai Venue встанет в самом хвосте продуктовой линейки SUV марки, разместившись рядом с компактным Kona. Несмотря на обещанную богатую техническую начинку, автомобиль должен порадовать самым бюджетным ценником.