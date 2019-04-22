В России перестают покупать люксовые автомобили

Но как бы там ни было, но самым востребованным у наших соотечественников традиционно остается Mercedes-Maybach: за указанное время автомобиль разошелся тиражом в 124 экземпляра и занял в своем сегменте долю в 46%. Роскошный седан с шестилитровым бензиновым мотором мощностью 630 л. с., заточенный под потребности не столько водителя, сколько пассажира, оценивается на данный момент в сумму от 15 010 000 рублей.

Второе место досталось автомобилям марки Bentley с показателем в 59 автомобилей, а первую тройку замыкает Maserati: «итальянцы» пришлись по вкусу и по кошельку 29 российским покупателям.

На четвертой и пятой строчках прописались Lamborghini с объемом в 28 авто и Rolls-Royce, проданные в количестве 24 машин, соответственно. Кроме того, по подсчетам агентства «Автостат», из официальных салонов к владельцам уехали три автомобиля Ferrari и два Aston Martin.

Стоит отметить, что люксовый сегмент на российском автомобильном рынке продолжает падение не первый месяц. Так, уже в декабре прошлого года продажи снизились на 8%, в феврале — упали более, чем на 25%, а в марте — на 20%.