Белорусы превратили Porsche в «Запорожец»

Белорусские кастомайзеры скрестили ЗАЗ-968 — «Запорожец», известный как «ушастый» — и первый Porsche Boxster S. Если говорить точнее, то начинку от «немца» завернули в оболочку от детища Запорожского автозавода. Получился крайне интересный, хотя и весьма спорный гибрид.
Известное кастом-ателье Юрия Шифа, занимающееся разработкой необычных авторских мотоциклов, представило немецко-украинский автомобиль. Кабриолет построен на базе Boxster S первого поколения, дебютировавшего в 2000 году: в свежеиспеченное авто перенесли шасси, 252-сильный мотор объемом 3,2 л, работающий вкупе с шестиступенчатой «механикой», и даже удобный кожаный салон и мягкую крышу.
От «Запорожца» остались некоторые кузовные панели, плюс оптика и характерные воздухозаборники («уши»). Кстати, этого вполне достаточно, чтобы вызвать ностальгические воспоминания у автомобилистов старших поколений.
Имя эксклюзивной новинке, выполненной в желтом цвете, пока не дали. Российские СМИ уже предложили два смешных варианта — на выбор: «Запорше» или «Поршерожец». Может быть одно из них и выберут создатели, исключать этого не будем. Автомобиль получил в паспорте статус самоделки и до первой сотни разгоняется менее, чем за 6 с, а его максимальная скорость ограничена 260 км/ч.
Кстати, в конце прошлого года на одном из немецких сайтов появился в продаже ЗАЗ-968М 1987 года выпуска со сказочным пробегом в 6 км (да-да, вы не ослышались). Автомобиль оценили в 30 000 евро, что в переводе в рубли по актуальному курсу приравнивается к 2,15 млн.