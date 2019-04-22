Белорусы превратили Porsche в «Запорожец»

Имя эксклюзивной новинке, выполненной в желтом цвете, пока не дали. Российские СМИ уже предложили два смешных варианта — на выбор: «Запорше» или «Поршерожец». Может быть одно из них и выберут создатели, исключать этого не будем. Автомобиль получил в паспорте статус самоделки и до первой сотни разгоняется менее, чем за 6 с, а его максимальная скорость ограничена 260 км/ч.

Кстати, в конце прошлого года на одном из немецких сайтов появился в продаже ЗАЗ-968М 1987 года выпуска со сказочным пробегом в 6 км (да-да, вы не ослышались). Автомобиль оценили в 30 000 евро, что в переводе в рубли по актуальному курсу приравнивается к 2,15 млн.