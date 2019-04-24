Как быстро и своими руками отремонтировать трещину на бампере

На самом виду, на «парадной» стороне автомобиля «красуется» черной змеей большая трещина?

Хрупкая «скорлупа» современного бампера в мороз может лопнуть даже от незаметного касания, а мода на «низковисящие» юбки никак не уживается с пристрастием градоначальника к высоким гранитным бордюрам. На выходе всегда ремонт.

А можно ли своими силами отремонтировать «пластмассу»?