Как быстро и своими руками отремонтировать трещину на бампере

Мелкое ДТП и бордюрный камень, «ловкий» сосед и тележка из супермаркета — все это причины, которые так или иначе приведут в малярный цех. Но стоит ли переплачивать за новую деталь или бегать по «разборкам»? Как дешево и просто восстановить бампер, подскажет портал «АвтоВзгляд».
На самом виду, на «парадной» стороне автомобиля «красуется» черной змеей большая трещина?
Хрупкая «скорлупа» современного бампера в мороз может лопнуть даже от незаметного касания, а мода на «низковисящие» юбки никак не уживается с пристрастием градоначальника к высоким гранитным бордюрам. На выходе всегда ремонт.
А можно ли своими силами отремонтировать «пластмассу»?
Инструмент и подготовка
Безусловно, бампер придется снять, ведь работы по устранению трещины ведутся в основном на внутренней стороне поврежденной детали. Отмыв и обезжирив пострадавший участок с двух сторон — с «изнанки» и с лицевой — можно приступать к реставрации. Из инструмента потребуется паяльник, крупные скрепки для мебельного степлера, напильник и плоскогубцы с тонкими захватами, а также скотч и дрель.
Прежде чем начинать ремонт, нужно спилить половину длины скрепки — чтобы не пробить бампер насквозь. Для этого лучше использовать напильник, пока импровизированные крепления еще собраны в «обойму». Собрав весь необходимый инвентарь и подготовив рабочее место, можно приступать к работе.
Чтобы операция привела к нужному результату, необходимо с помощью липкой ленты зафиксировать с внешней стороны края, стянув трещину. Скупиться не стоит, края повреждения должны плотно прилегать друг к другу, не оставляя зазора. Зафиксировав таким образом «рану», можно приступать к самой сложной и волнительной части операции — к накладыванию шва.
Чтобы трещина не «поползла» дальше, нужно, как бы это не казалось странным, засверлить концы разрыва мелким сверлом. Затем необходимо взять разогретый уже паяльник и медленными движениями плавно вести вдоль трещины, размягчая пластик. Когда структура бампера станет мягкой, пробоина сомкнется, нужно усилить место повреждения скобами. Расстояния между ними не должно превышать 5 – 7 мм, дабы конструкция сохранила прочность. Втыкать импровизированные усилители удобнее пассатижами, параллельно нагревая паяльником.
Торопливость приведет к сквозным проколам, так что к вопросу следует подойти с должным количеством терпения и свободного времени. Закончив пайку внутренней стороны, нужно аккуратно запаять лицевую. Излишки, торчащие в разные стороны убрать и дать бамперу остыть. Следующий этап — шлифовка, грунтовка и покраска.
Конечно, без малярных работ, увы, не обойтись, но вы можете порядочно сэкономить и на этом этапе: небольшая банка шпатлевки и шкурка позволят подготовить бампер к покраске. А там может быть и попробовать свои силы в малярном деле? Даже если первый блин выйдет комом, можно снять верхний слой и попробовать еще раз. Не боги горшки обжигают!