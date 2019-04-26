ТОП-10 подержанных малолитражек в России

Впереди всех с огромным отрывом среди подержанных легковушек особо малого класса идет Daewoo Matiz, перепроданный в количестве 3120 экземпляров (-2,6%). Модель под этим именем прекратил свое существование в 2015 году, правда, до сих пор собирается под личиной Chevrolet Spark и Ravon R2.

Гораздо меньшим спросом пользуется отечественная «Ока», покинувшая конвейеры еще в 2008 году. За «россиянку» проголосовали рублем 1627 потребителя (-0,6%). За ней следует KIA Picanto с продажами в 564 машины (-5%). На четвертой позиции поселился тот самый Chevrolet Spark (364 единицы, +2%), а ТОП-5 замыкает Peugeot 107 (132 автомобиля, −2%).

Кроме них в первую десятку попали smart fortwo (71 экземпляр, +18%), Chery QQ6 (65 авто, +3,2%), Ravon R2 (57 машин, +128%), Suzuki Wagon R+ (42 штуки, −35,4%) и Chery QQ (34 транспортных средства, −23%), сообщает агентство «Автостат-Инфо».

Стоит напомнить, что согдласно последним исследованиям вторичного рынка, спросом меньшим, чем на автомобили А-класса, в России пользуются только люксовые «бэушки». А популярнейшим сегментом оказался «гольф-класс».