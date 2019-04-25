5 ошибок водителей, жаждущих сэкономить на топливе

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ

Ходят легенды, что если время от времени заливать в топливный бак специальные присадки, то можно существенно снизить расход топлива. Почему легенды? Потому что эту теорию вывели маркетологи, которым нужно «впаривать» продукцию доверчивым потребителям. Научного же подтверждения сему факту до сих пор нет. С присадками мотор «кушает» примерно столько же «горючки», сколько и без них — выходит, это пустая трата денег.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Как известно, на потребление мотором топлива влияет степень загрязненности воздушного фильтра: когда расходник сильно засоряется, аппетит двигателя начинает постепенно увеличиваться. Именно поэтому имеет смысл «обновлять» фильтр вовремя, следуя рекомендациям производителя или, может, чуточку чаще. Сокращать же интервал в несколько раз — бессмысленно. Опять же, пустая трата кровно нажитых.