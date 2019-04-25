5 ошибок водителей, жаждущих сэкономить на топливе

В эпоху стремительно растущих цен на горючее едва ли не каждый водитель пытается бережнее относиться к топливу. Но проблема в том, что в погоне за его экономией многие автомобилисты допускают ошибки, которые — напротив — их разоряют. Чего делать не нужно, если ваша цель — заезжать на заправку как можно реже, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ходят легенды, что если время от времени заливать в топливный бак специальные присадки, то можно существенно снизить расход топлива. Почему легенды? Потому что эту теорию вывели маркетологи, которым нужно «впаривать» продукцию доверчивым потребителям. Научного же подтверждения сему факту до сих пор нет. С присадками мотор «кушает» примерно столько же «горючки», сколько и без них — выходит, это пустая трата денег.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Как известно, на потребление мотором топлива влияет степень загрязненности воздушного фильтра: когда расходник сильно засоряется, аппетит двигателя начинает постепенно увеличиваться. Именно поэтому имеет смысл «обновлять» фильтр вовремя, следуя рекомендациям производителя или, может, чуточку чаще. Сокращать же интервал в несколько раз — бессмысленно. Опять же, пустая трата кровно нажитых.
ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО
Некоторые водители уверяют, что лучший способ снизить расход бензина — перейти на «горючку» с меньшим октановым числом. Да, немного денег — действительно очень немного — вам это и сэкономит. Что же до расхода, то он не снизится, и даже, вероятно, наоборот повысится. Кроме того, некоторые современные двигатели очень капризны — для них фокус с октановым числом может стать фатальным.
ДВИЖЕНИЕ НАКАТОМ
Во времена Советского Союза, когда по дорогам нашей Необъятной катались преимущественно автомобили с карбюраторными двигателями, водители экономили топливо с помощью езды накатом. Сегодня этот прием не актуален, ведь моторам с электронной системой подачи «горючки», иначе говоря, инжекторным, движение на «нейтралке» — как мертвому припарка. К слову, более подробнее прочитать об этом можно здесь.
Автомобилисты, дабы сэкономить хоть немного «золотого» топлива, готовы заливать горючку с меньшим октановым числом; подвергая себя опасности, кататься на нейтральной передаче; тратить кучу средств на бессмысленные присадки и слишком частые замены воздушного фильтра. Но при всем при этом они напрочь забывают о контроле давления в шинах, который также влияет на расход топлива.
… «А как же тогда экономить?» — спросите вы. Во-первых, пересмотрите свой стиль вождения — избегайте резких ускорений и торможений. Если ваша машина укомплектована «механикой», то почаще поглядывайте на тахометр, дабы выбирать правильные передачи. Также старайтесь объезжать заторы, соблюдать скоростной режим. И, конечно, не забывайте о технических обслуживаниях и проверках колес — только, пожалуйста, без фанатизма.