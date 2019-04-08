Бюджетные модели Ravon вернутся в Россию в ближайшее время

Фото Ravon
Возобновление поставок автомобилей узбекской марки в постсоветские страны началось с Белоруссии, куда уже приехали седаны Ravon R3 (Nexia) и Ravon R4. Есть все основания предполагать, что продукция GM Uzbekistan совсем скоро поступит и к российским дилерам.
Иван Флягин

Напомним, что Ravon остановил продажи своих машин на российском рынке в мае прошлого года, но два месяца назад в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Ravon R2 — самый популярный хетчбэк бренда.

В самом Узбекистане продажи этих бюджетных моделей были приостановлены до осени, пока производителю не удалось преодолеть кризис. В конце года GM Uzbekistan получил независимость от General Motors, и теперь входит в состав независимого холдинга АО «Узавтосаноат».

Крупноузловая сборка автомобилей Ravon налажена на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, и до конца текущего года предприятие намерено выпустить 16 000 машин. Как раз экземпляры из этой партии в скором времени и приедут в Россию.

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8 апреля 2019
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