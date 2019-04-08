Бюджетные модели Ravon вернутся в Россию в ближайшее время

Напомним, что Ravon остановил продажи своих машин на российском рынке в мае прошлого года, но два месяца назад в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Ravon R2 — самый популярный хетчбэк бренда.

В самом Узбекистане продажи этих бюджетных моделей были приостановлены до осени, пока производителю не удалось преодолеть кризис. В конце года GM Uzbekistan получил независимость от General Motors, и теперь входит в состав независимого холдинга АО «Узавтосаноат».

Крупноузловая сборка автомобилей Ravon налажена на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, и до конца текущего года предприятие намерено выпустить 16 000 машин. Как раз экземпляры из этой партии в скором времени и приедут в Россию.