АВТОВАЗ готовится к отзыву битопливных LADA Vesta

В официальном предписании от АВТОВАЗа, представленного на всеобщее обозрение сайтом «Lada Online», сказано, что моторы LADA Vesta CNG могут глохнуть. Для решения проблемы необходимо перепрошить контроллер системы управления двигателем. Владельцы уже проданных битопливных «Вест» до 17 июня получат письменные оповещения, где их пригласят посетить дилерский автосервис.

Список VIN неисправных автомобилей еще не опубликован. Обычно Росстандарт оповещает об инициации сервисной кампании, прилагая перечень идентификационных номеров дефектных авто, куда может заглянуть каждый автомобилист. Но на этот раз Федеральное агентство пока молчит.

Стоит напомнить, что LADA Vesta с газобаллонной установкой впервые представили осенью 2015 года. В продаже автомобиль появился летом 2017-го. В движение его приводит безвариантно 1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с., выступающий вкупе лишь с пятиступенчатой «механикой». Ценник на авто стартует от 809 900 рублей.