Хоть обкурись: пять бессмысленных запретов, действующих на АЗС

Никто из водителей не изучает «под роспись» курс техники безопасности при нахождении на автозаправочной станции. Однако все знают о целом списке запретов, действующих на АЗС. Насколько на самом деле жизненны эти ограничения, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Первым пунктом в «бензоколоночном» списке бессмысленных ограничений обычно числится запрет на заправку топлива в пластиковые канистры. Якобы при этом на таре может образоваться статический электропотенциал, от которого обязательно должен произойти «бабах» паров бензина.
Но, во-первых, канистры для топлива делают из антистатического пластика, так что тут запрет — мимо. Но даже если речь идет о таре из обычной пластмассы, то она же не в вакууме со своим гипотетическим статическим зарядом существует! Корпус машины сделан из металла, сама бензоколонка тщательно заземлена — при всем желании вы во время заливки топлива в пластиковую емкость на нее никакой заряд электричества не наведете.
Из той же серии — запрет на эксплуатацию телефона на территории АЗС. Мол, это — электроприбор, а значит теоретически может создать искру, которая воспламенит бензин.
На самом деле, в современны телефонах в принципе ничего не искрит — это вам не старинный «коммутатор», где специально обученные девушки соединяли абонентов вручную! Вот там могло что-то искрить, да. Но пойдем дальше. Электрическая искра может поджечь лишь пары бензина, да и то — последние должны иметь определенную концентрацию.
Какие такие пары на современной АЗС? Чтобы у вас при разговоре по мобильнику рядом с машиной что-то могло загореться, вам придется вытащить заправочный пистолет из бака и разлить изрядное количество бензина вокруг. И все равно, без спичек или зажигалки устроить пажар ну никак не выйдет.
Запрет курения на бензоколонке, кстати, именно на это случай существует — когда на земле — бензиновая лужа: курильщик бросает горящий «бычок» прямо в нее и… он там тухнет. Попробуйте сами поджечь таким образом бензин — удивитесь.
К тому же лужа бензина на территории АЗС — уже само по себе ЧП и нештатная ситуация. Тут о ликвидации разлива думают, а не борьбой с курением занимаются!
То же самое касается запрета заправки авто с работающим мотором. Допустим, что из-за какой-то поломки или диверсии вокруг нее внезапно разлилось топливо. Из-за чего оно должно загореться то?
Это во времена карбюраторных авто из выхлопной трубы могла вылететь искра и устроить большой «бадабум». Современная машина способна на это лишь если у нее насквозь прогорела какакоя-то труба непосредственно в районе выпускного тракта. Но с такой поломкой ездить просто невозможно из-за чудовищного рева мотора — какая заправка, вы о чем?
Отдельной строкой можно упомянуть упорно существующее у водителей убеждение, что за проезда под «кирпич», украшающий обычно выезд с АЗС, могут лишить «прав». Это не так. В данном случае произойдет всего лишь «нарушение требований знаков и разметки». Согласно КоАП, оно стоит 500 рублей и никаких «лишений»!