Хоть обкурись: пять бессмысленных запретов, действующих на АЗС

Первым пунктом в «бензоколоночном» списке бессмысленных ограничений обычно числится запрет на заправку топлива в пластиковые канистры. Якобы при этом на таре может образоваться статический электропотенциал, от которого обязательно должен произойти «бабах» паров бензина.

Но, во-первых, канистры для топлива делают из антистатического пластика, так что тут запрет — мимо. Но даже если речь идет о таре из обычной пластмассы, то она же не в вакууме со своим гипотетическим статическим зарядом существует! Корпус машины сделан из металла, сама бензоколонка тщательно заземлена — при всем желании вы во время заливки топлива в пластиковую емкость на нее никакой заряд электричества не наведете.

Из той же серии — запрет на эксплуатацию телефона на территории АЗС. Мол, это — электроприбор, а значит теоретически может создать искру, которая воспламенит бензин.