В России стартовали продажи нового KIA ProCeed

KIA ProCeed GT Line оснащен 1,4-литровым турбодвигателем T-GDI мощностью 140 л. с. ProCeed GT приводится в движение 200-сильных мотором объемом 1,6 л. Оба агрегата работают вкупе с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями, чей селектор переключения передач дополнен подрулевыми лепестками.

Ценник авто в младшей версии начинается от 1 519 900 рублей, а более производительный «Просид» оценивается в 1 999 900 «целковых». Список оснащения последнего дополнен целой россыпью систем активной безопасности, а также мультимедийным комплексом с навигацией, беспроводной зарядкой для смартфона и аудиопроигрывателем JBL с сабвуфером и внешним усилителем.

Кстати, по сравнению с авто, предложенным европейским потребителям, ProCeed для российских дорог получил завышенную на 15 мм подвеску: его дорожный просвет составляет 150 мм.

Несмотря на то, что совершенно новый автомобиль «живьем» добрался до отечественных дилеров только сегодня, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать изящный универсал, сравнив автомобиль в обоих вариантах. Подробнее о тест-драйве — здесь.