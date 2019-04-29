KIA может выпустить пикап

Еще в конце минувшего года стало известно о том, что над своим первым грузовичком начали работать инженеры Hyundai. На сегодняшний день точно не известно, каким станет корейский пикап, сроки его выхода на рынок и страны, где он будет продаваться. А где «Хенде» — там и «Киа». Не удивительно, что последовав примеру своих «братьев», и последние задумались о создании приходимца.

На автосалоне в Нью-Йорке главный операционный директор и исполнительный вице-президент американского офиса KIA Майкл Коул подтвердил изданию MotorTrend, что в модельной линейке может в обозримом будущем появится пикап. Правда, окончательное решение по этому вопросу руководители марки еще не приняли. Вероятно, в «Киа» хотят дождаться запуска грузовичка от Hyundai — посмотреть на реакцию публики.

«Думаю, что пикап от KIA поступит в продажу, но это — модель на долгосрочную перспективу. У нас есть все для того, чтобы ее выпустить, но сейчас мы хотели бы укрепить свои позиции в сегментах кроссоверов и внедорожником, прежде чем погружаться в нишевые классы», — сказал г-н Коул.