В России представили новый Bentley Continental GT Convertible. На вооружении роскошного кабриолета 2019 модельного года — производительный шестилитровый W12 максимальной мощностью 635 л. с. и крутящим моментом, доходящим до 900 Нм. Движок агрегатирован с молниеносной и в то же время плавной восьмискоростной АКП с двойным сцеплением. Автомобиль при желании можно разогнать до 333 км/ч, а с нуля до сотни «британец» разбегается за считанные 3,8 с.

Continental GT с мягким верхом, собственно, как и любое другое авто ультралюксовой марки, спроектировали, и собирают вручную на единственной производственной площадке марки в городе Крю, расположившимся в графстве Чешир.

Между тем, что не так давно моторная линейка Bentley Continental GT пополнилась свежим V8, испытанным на кроссовере Bentayga: в арсенале авто появился четырехлитровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 550 «лошадей» и 770 Нм крутящего момента, выступающий в парке с восьмиступенчатым «автоматом».